Paszport, dowód osobisty i prawo jazdy po Brexicie: Zobacz, jakie dokumenty będą obowiązywać przy wjeździe do UK

Sprawdź, jakie są aktualne wytyczne rządowe, dotyczące podróżowania do UK po Brexicie.

Fot. Getty

Często podróżujesz do Wielkiej Brytanii i zastanawiasz się, jakie zasady i dokumenty będą obowiązywać po Brexicie? W tym artykule znajdziesz aktualne rządowe wytyczne - zarówno na wypadek Brexitu z umową, jak i bez umowy.

Zasady podróżowania po Brexicie mogą być różne w zależności od tego, czy Wielka Brytania opuści Unię Europejską z umową czy bez umowy. W pierwszym przypadku obowiązywać będzie z pewnością dłuższy okres przejściowy, który zakończy się dopiero 30 czerwca 2021 roku. Natomiast w przypadku twardego Brexitu okres przejściowy będzie krótszy i zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

Zarówno w przypadku ‘no deal’, jak i przy Brexicie z umową, do końca okresu przejściowego nie powinny wejść w życie żadne zmiany dotyczące zasad przemieszczania się między UE a UK dla obywateli brytyjskich i unijnych. Oznacza to, że jeśli Brexit nastąpi 31 października, to zasady podróżowania nie zmienią się od tej daty, ale wejdą w życie ze znacznym opóźnieniem. Nie wiadomo na razie, jakie konkretnie zmiany zajdą po zakończeniu okresu przejściowego.

Wiadomo jednak, że ważną kwestią po 31 grudnia 2020 roku lub 31 czerwca 2021 roku, będzie data ważności dokumentów podróżnych.

Czytaj także: Karta EHIC nadal będzie ważna po Brexicie, ale tylko dla mieszkańców Irlandii Północnej

PASZPORT

Aż do końca okresu przejściowego możliwy będzie wjazd do Wielkiej Brytanii na podstawie paszportu, którego data ważności wygasa za mniej niż 6 miesięcy (w momencie przekraczania granicy). Jednak po zakończeniu okresu przejściowego prawdopodobnie data ważności paszportu będzie musiała być dłuższa niż sześć miesięcy. Zasada ta może obowiązywać zarówno w przypadku twardego Brexitu, jak i Brexitu z umową, dlatego warto pomyśleć o tym w przyszłym roku - by w przypadku ‘no dea’ nie mieć problemu z podróżowaniem w okolicy Świąt Bożego Narodzenia w 2020 roku.

Zobacz koniecznie: Settled status, rezydentura i obywatelstwo: Zobacz, czym się różnią i co bardziej się teraz opłaca w kontekście Brexitu

DOWÓD OSOBISTY

W przypadku dowodu osobistego, wjazd do UK na jego podstawie będzie z pewnością możliwy do końca okresu przejściowego - nawet jeśli data ważności dowodu będzie krótsza niż 6 miesięcy w momencie podróży. Nie wiadomo jednak, czy w przypadku Brexitu z umową wjazd do UK na podstawie samego dowodu osobistego wydanego w Unii Europejskiej będzie nadal możliwy. Z kolei w razie twardego Brexitu, sam dowód osobisty raczej nie wystarczy, ponieważ na stronie rządowej napisano:

„Dowody tożsamości państw EEA [EOG - Europejskiego Obszaru Gospodarczego] zostaną wycofane w związku z podróżowaniem do Wielkiej Brytanii w trakcie trwania 2020 roku. Więcej informacji wkrótce”.

Znacznym ułatwieniem w podróżowaniu po Brexicie powinno być posiadanie statusu osoby osiedlonej w UK (settled status), przysługujące tym, którzy mieszkają w UK co najmniej 5 lat bez przerwy.

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT SETTLED STATUS? POBIERZ PORADNIK>>

PRAWO JAZDY

W przypadku, gdy po Brexicie będziesz chciał poruszać się po UK na podstawie nie-brytyjskiego prawa jazdy, to będziesz mógł robić to na niezmienionych zasadach aż do końca okresu przejściowego.

Na stronie rządowej zastrzeżono jednak:

„Jeśli Twój pojazd jest ubezpieczony w kraju UE lub EOG, możesz potrzebować ‘zielonej karty’ [‘green card’] lub innego ważnego potwierdzenia ubezpieczenia. Przed podróżą skontaktuj się z ubezpieczycielem pojazdu”.

Warto pamiętać, że w związku z ciągłym brakiem umowy brexitowej, wiele jest jeszcze niewiadomy, dotyczących zasad podróżowania po okresie przejściowym. Aktualne informacje możesz na bieżąco śledzić na stronie rządowej.

POBIERZ PORADNIK NA TEMAT TWARDEGO BREXITU. ZOBACZ, JAKI BĘDZIE MIAŁ WPŁYW NA ŻYCIE BRYTYJSKIEJ POLONII>>