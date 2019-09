Parlament Europejski KRYTYKUJE rząd Borisa Johnsona za "wrogie nastawienie" wobec obywateli UE w UK

Dziennikarze "The Guardian" dotarli do tekstu rezolucji Parlamentu Europejskiego, w której europosłowie w Brukseli nie zostawiają suchej nitki na tym, w jaki sposób Wielka Brytania traktuje obywateli unijnych mieszkających w UK.

Kopia rzeczonej rezolucji europarlamentu wyciekła do brytyjskich mediów. Jak czytamy na łamach "Guardiana" dokument przygotowany z udziałem największych partii Parlamentu Europejskiego miał wyrażać obawy co do postępowania rządu Borisa Johnsona wobec obywateli krajów członkowskich mieszkających w Wielkiej Brytanii.

Co znajduje się w dokumencie? Europosłowie zwracają uwagę, że rząd Wielkiej Brytanii "nalega, aby usunąć mechanizm back-stopu z umowy, ale do tej pory nie przedstawił on prawnie wykonalnych propozycji, które mogłyby go zastąpić". Rezolucja "wyraża również gotowość UE do powrotu do pierwotnej koncepcji rozwiązania problemu granicy irlandzkiej odrzuconej podczas negocjacji z Theresą May." Wówczas, takie rozwiązanie uznano za zagrożenie dla integralności konstytucyjnej UK, ale na razie premier Johnson się do niej nie odniósł.

Po raz kolejny Bruksela zaznacza, że nie pozwoli na Brexit za porozumieniem, w którym kwestia back-stopu zostanie pominięta. Unijni posłowie zaznaczają, że każda umowa rozwodowa między Londynem a Brukselą musi zawierać rozwiązanie, które pozwoli uniknąć twardej granicy w Irlandii i chronić gospodarkę całej Irlandii w każdych okolicznościach.

Zdecydowanie najmocniej jednak wybrzmiewa krytyka polityki rządu wobec obywateli unijnych przebywających w UK. Parlament Europejski oskarża gabinet Borisa Johnsona o stosowanie wobec nich podejścia "hostile environment". Emigranci z krajów UE w UK czują się jak we "wrogim środowisku" i są traktowani, jak obywatele drugiej kategorii.

Warto zwrócić uwagę, że problem ten występował uż za rządów Theresy May, ale teraz jest jeszcze gorzej. Unijne władze zwracają uwagę, że gwałtownie spada odsetek obywateli Wspólnoty, którzy nie zostali zakwalifikowani do uzyskania statusu osoby osiedlonej. Rośnie natomiast ilość osób, którym władze przyznały "pre-settled status", który tak naprawdę nie gwarantuje niczego konkretnego.

Rezolucja Parlamentu Europejskiego wyraża "poważne zaniepokojenie, że niedawne i sprzeczne ogłoszenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczące swobodnego przepływu po 31 października 2019 roku wywołały dużą niepewność wśród obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii".

