Para pozwała sąsiada, który ustawił manekina tak, aby gapił się w okno ich sypialni. Sąd wydał wyrok

Para Brytyjczyków, która twierdzi, że ich sąsiad zainstalował okno dachowe odbierając im prywatność i w dodatku tak postawił w nim manekina, aby „zaglądał” do ich sypialni, przegrała sprawę w Sądzie Najwyższym.

Rosie będąca projektantką kostiumów i jej mąż Christopher twierdzą, że zostali zmuszeni do przebierania się za regałem z książkami i życia „w ciemnościach” z zasuniętymi zasłonami po tym, jak ich sąsiad zainstalował sobie okno dachowe z widokiem na ich sypialnię.

