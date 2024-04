Styl życia Panseksualizm – tam, gdzie płeć nie ma znaczenia

Dziś niemal wszystko ma swoją nazwę, a my łatwo dajemy się zaszufladkować w jakiejś kategorii. Panseksualiści unikają etykietek w kwestii życia miłosnego. Czym charakteryzuje się ta orientacja?

Wydaje ci się, że nasz świat łatwo podzielić na ludzi hetero, homo i bi? Nic bardziej mylnego. Żyjemy w czasach, w których dominuje indywidualizm, a zatomizowane społeczeństwo pozbywa się mocniejszych więzi i nie chce dać się zaszufladkować i jednoznacznie skategoryzować. Wydaje się, że z takiej właśnie potrzeby powstał panseksualizm. Choć możecie słyszeć to słowo po raz pierwszy, to samo zjawisko wydaje się być całkiem powszechne.

Co to jest panseksualizm?

Zadajesz sobie pytanie, o co chodzi w panseksualizmie? Słowo, które najlepiej opisywałoby tę orientację to „płynność”. To pogląd, który oznacza, że ludzki potencjał może być skierowany na każdego. Panseksualizm to orientacja seksualna, w której osoba odczuwa pociąg seksualny, romantyczny lub emocjonalny do innych osób niezależnie od ich płci lub tożsamości płciowej. Oznacza to, że płeć nie jest czynnikiem determinującym ich atrakcyjność.

Czym się różni panseksualizm od biseksualizmu?

W odróżnieniu od biseksualizmu, gdzie pociąg ogranicza się zazwyczaj do dwóch płci (mężczyzn i kobiet), panseksualiści nie kierują się płcią w swoich uczuciach. Dla nich liczy się przede wszystkim osobowość, charakter i indywidualne cechy danej osoby. Można to określić jako “ślepotę na płeć” – panseksualista zakochuje się w człowieku, a nie w jego płci.

Warto zaznaczyć, że panseksualizm nie oznacza pociągu do wszystkich osób bez wyjątku. Osoby panseksualne, tak jak każdy człowiek, mają swoje preferencje i typy w kwestii atrakcyjności.

Istnieje też szersze rozumienie panseksualizmu, które obejmuje nie tylko pociąg do ludzi, ale również do zwierząt, przedmiotów, a nawet idei. Jednak w kontekście orientacji seksualnej najczęściej używa się go w węższym znaczeniu, odnoszącym się do relacji międzyludzkich.