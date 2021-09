Panika w samolocie przed wylotem do Manchesteru. Na pokładzie pojawił się dziwny zapach i zaczęła rosnąć temperatura

Podczas kołowania w trakcie startu samolotu, który miał lecieć z Ibizy do Manchesteru w poniedziałek, doszło do niepokojącego zdarzenia. Część pasażerów wpadła w panikę, gdy wyczuli dziwny zapach na tyłach maszyny i zwiększającą się temperaturę ścian.

Przy kołowaniu samolotu doszło do „problemów technicznych”, do których musieli zostać wezwani specjaliści, a wylot został opóźniony o ponad dwie godziny.

Panika na pokładzie samolotu

W trakcie kołowania samolotu linii Jet2 na lotnisku na Ibizie pasażerowie siedzący na tyłach maszyny wyczuli dziwny zapach i zwiększającą się temperaturę. Jedna z kobiet dostała ataku paniki, a inny pasażer chciał natychmiast wysiąść z maszyny. Na pokładzie rozległy się krzyki i konieczne było zatrzymanie samolotu.

Wtedy też wezwano specjalistów, którzy mieli zbadać „techniczny problem” zaistniały w trakcie startu. Mimo trudności i dużego opóźnienia, lot LS170 z Ibizy do Manchesteru mógł zostać zrealizowany ze wszystkimi pasażerami na pokładzie.

Relacje pasażerów

Jeden z pasażerów powiedział:

- Byłem na przodzie samolotu i usłyszeliśmy to zamieszanie na tyłach maszyny. Wtedy wszyscy wstali i usłyszeliśmy krzyki i panikę. To było naprawdę przerażające, nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Wziąłem mój paszport, a także nałożyłem buty na wypadek, gdybyśmy musieli się ewakuować. Jedna z kobiet powiedziała swoim dzieciom, aby odpięły pasy. Nikt nie wiedział, co się dzieje.

W swoim oświadczeniu linie Jet2 podały: „Lot LS170 został opóźniony dzisiaj ze względu na pewne rutynowe kontrole, a także ze względu na to, że samolot musiał zostać zatrzymany przy starcie ze względu na zdenerwowanego klienta na pokładzie. Samolot następnie wystartował i wylądował bez problemów w Manchesterze”.