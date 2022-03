Dziś Pancake Day. Czemu Brytyjczycy objadają się naleśnikami na zakończenie karnawału?

Fot. Getty

W jaki sposób wyznaczana jest data Pancake Day? Skąd w Wielkiej Brytanii wziął się zwyczaj jedzenia naleśników w Ostatki?

Pancake Day to brytyjskie Ostatki. W Polsce Ostatki trwają kilka dni – zaczynają się w Tłusty Czwartek, czyli niemal tydzień przed zakończeniem karnawału i rozpoczęciem Wielkiego Postu. Jednak w Wielkiej Brytanii jest to jeden konkretny dzień. Pancake Day wypada zawsze we wtorek przed Środą Popielcową – w tym roku święto naleśnika wypada więc 1 marca 2022.

Tradycja Pancake Day w UK

Pancakce Day to dzień, w którym mieszkańcy Wysp hucznie kończą karnawał, ponieważ następnego dnia rozpoczyna się okres Wielkiego Postu. Dlaczego w Ostatki jedzą oni masowo akurat naleśniki? Skąd wziął się ten zwyczaj? Wielki Post to w tradycji chrześcijańskiej okres wyrzeczeń – nic więc dziwnego, że tuż przed nim ludzie chcieli na wyrost przysporzyć sobie jedzenia i innych przyjemności, których będzie brakowało im przez następne około 40 dni, aż do Wielkanocy.

Historia Pancake Day sięga XV wieku, gdy według ludowych opowieści pewna kobieta w Buckinghamshire w czasie robienia naleśników została zaskoczona przez kościelne dzwony. Kobieta ta wpadła wtedy na pomysł, aby dokończyć smażenie w drodze na nabożeństwo – do kościoła zabrała więc ze sobą patelnię. Opowieść ta jest pielęgnowana szczególnie w miejscowości Olney, gdzie co roku organizuje się słynne wyścigi w Pancake Day.

Nie jest to oczywiście jedyna legenda, mająca wyjaśnić tradycje związane z Pancake Day w UK. Z praktycznego punktu widzenia warto pamiętać, że naleśniki robione i jedzone powszechnie dzień przed Środą Popielcową miały być też po prostu dobrą okazją nie tylko do zjedzenia czegoś tłustego, słodkiego i pysznego, ale także – do wykorzystania resztek mleka, jaj i cukru przed radykalnym ograniczeniem jedzenia.