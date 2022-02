"Tajemnica" krzywej i pofalowanej drogi w Wiltshire - eksperci i urzędnicy nie wiedzą co jest przyczyną! [WIDEO]

Brytyjskie media piszą o "dziwacznej tajemnicy" związanej z drogą w pobliżu Lyneham w hrabstwie Witlshire. Asfalt na jednym z odcinków trasy B4069 jest w tak niesamowity sposób po wykręcany i popękany, że aż trzeba to zobaczyć!

Brytyjskie media w tej sprawie piszą o "dramatycznych zdjęciach" (lokalny "Swindon Advertiser") czy "niewyjaśnionych ruchach podziemnych" (tabloidowy "The Sun" oraz "The Daily Mail"), które miały być przyczyną stanu rzeczonej drogi. Pomijając sensacyjny ton tych doniesień, fakt pozostaje faktem - odcinek trasy B4069 wygląda naprawdę dziwacznie i robi wrażenie. Asfalt w niektórych miejscach całkowicie pękł, a w innych jest ustawiony pod kątem 45 stopni. Szkody wyglądają, jakby powstały w wyniku silnego trzęsienia ziemi (stąd właśnie cytowany fragment dotyczący owych ruchów pod powierzchnią ziemi), ale tak naprawdę nie ustalono jeszcze co jest przyczyną stanu drogi nieopodal Lyneham.

Jakie siły zrujnowały asfalt w takim stopniu?

... jako że obraz mówi więcej, niż tysiąc słów zapraszamy do zapoznania się z poniższym materiałem wideo:

ZOBACZ co stało się z drogą w Wiltshire!

Lokalne władze Wiltshire Council obecnie czekają teraz na raport przygotowany przez specjalistów geotechnicznych. Ich zadanie polegać ma na ustaleniu co spowodowało takie zniszczenia. Po tym, jak poznamy przyczyny takiego wyglądu drogi, możliwe będą dalsze działania.

"Naprawa może kosztować setki tysięcy lub nawet miliony. Droga jest poważnie uszkodzona. Łącznie może to [naprawa - przyp. red.] potrwać nawet do 12 miesięcy. To nie jest coś, co można rozwiązać w ciągu kilku dni lub tygodni" - komentował Mark McClelland z Wiltshire Council dla BBC Radio. McClelland dodawał, że w niektórych miejscach droga "wyginała się" nawet o cztery stopy. "Doszło do osunięcia gruntu i musimy dowiedzieć się dlaczego" - podsumowywał.

Warto w tym miejscu dodać, że droga, która przebiega przez uszkodzony fragment, pozostaje zamknięta. Pomimo to zdarzają się kierowcy, którzy próbują tamtędy przejechać.