Styl życia Oto najszczęśliwsze państwa świata. Polska awansowała

Znamy wyniki najnowszego rankingu World Happiness Report. Czołówka państw, w których żyje się najlepiej, nie zmieniła się, a znalazły się w niej kolejno Finlandia, Dania i Islandia. Ale roszady nastąpiły na dalszych miejscach – swoje dotychczasowe pozycje straciły m.in. Wielka Brytania i Stany Zjednoczone, a zyskały takie kraje jak np. Polska.

Mieszkańcy tych krajów są najbardziej zadowoleni z życia

Pierwsze trzy miejsca w rankingu World Happiness Report okupowane są przez te same trzy kraje, co w roku ubiegłym, a zatem kolejno przez Finlandię, Danię i Islandię. O dwa miejsca w tym roku awansowała Szwecja, na miejsce czwarte, a miejsce piąte przypadło w udziale Izraelowi.

Poniżej przedstawiamy pierwszą dwudziestkę państw, w których mieszkańcy są najbardziej zadowoleni z życia:

1. Finlandia

2. Dania

3. Islandia

4. Szwecja

5. Izrael

6. Holandia

7. Norwegia

8. Luksemburg

9. Szwajcaria

10. Australia

11. Nowa Zelandia

12. Kostaryka

13. Kuwejt

14. Austria

15. Kanada

16. Belgia

17. Irlandia

18. Czechy

19. Litwa

20. Wielka Brytania

W tym miejscu warto jest odnotować spadek Wielkiej Brytanii o jedno miejsce w porównaniu do raportu z ubiegłego roku (jest to też spadek o siedem miejsc w porównaniu do raportu z 2020 r.). Poza tym z pierwszej dwudziestki World Happiness Report wypadły Stany Zjednoczone, a to na skutek pogarszającej się kondycji psychicznej ludzi młodych, poniżej 30. roku życia.

Co ciekawe, ranking najszczęśliwszych krajów świata inaczej wygląda w podziale na grupy wiekowe. Jeśli weźmiemy pod uwagę zadowolenie z życia w grupie młodych dorosłych, do 30. roku życia, to najlepiej wypadają tutaj Litwa, Izrael, Serbia, Islandia, Dania, Luksemburg i Finlandia. Z kolei biorąc pod uwagę zadowolenie z życia osób w wieku 60+, najszczęśliwszymi państwami są: Dania, Finlandia, Norwegia, Szwecja, Islandia, Nowa Zelandia, Holandia, Kanada, Australia i Stany Zjednoczone.

Jak Polska wypadła w rankingu najszczęśliwszych państw świata?

Polska w tym roku uplasowała się na 35. miejscu najszczęśliwszych państw świata, co oznacza, że awansowała o cztery pozycje względem ubiegłego roku. A co jeszcze ciekawsze, w ostatnich dwóch latach Polska znacząco przesunęła się w rankingu, ponieważ przeskoczyła w zestawieniu aż o 13 miejsc w górę w porównaniu z 2022 rokiem. W tegorocznym World Happiness Report Polska znalazła się wyżej od takich europejskich krajów jak Hiszpania (miejsce 36.), Malta (miejsce 40.), Włochy (miejsce 41.), Słowacja (miejsce 45.), Łotwa (miejsce 46.), Cypr (miejsce 50.), Portugalia (miejsce 55.), Węgry (miejsce 56.), Chorwacja (miejsce 63.), Grecja (miejsce 64.) czy Bułgaria (miejsce 81.).

Najmniej szczęśliwe kraje świata

Najgorzej w rankingu 143 państw, przygotowanym przez Sustainable Development Solutions Network, na bazie danych zebranych przy pomocy sondaży Gallup World Poll, wypadł Afganistan. A tylko trochę lepiej poradziły sobie w zestawieniu takie państwa jak Liban, Lesotho, Sierra Leone i Demokratyczna Republika Konga.

Wśród krajów Europy po raz kolejny najsłabiej wypadła Ukraina, która zajęła 105. miejsce. Rosja znalazła się w tym roku na 72. pozycji.