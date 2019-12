Pijany pasażer został przywiązany do fotela w samolocie taśmą klejącą po tym, jak próbował włamać się do kokpitu

Pięćdziesięcioparolatek próbował wcześniej siłą dostać się do kokpitu.

Pijany pasażer został związany przez załogę samolotu i przywiązany do fotela taśmą.

Załoga samolotu została zmuszona do zareagowania w nietypowy sposób na zachowanie pijanego pasażera, który stał się agresywny i próbował włamać się do kokpitu. Mężczyzna został przywiązany paroma warstwami taśmy klejącej do fotela, jednak nawet wtedy nie przestał wyzywać załogi i kopać w kabinę.

Pięćdziesięcioparoletni mężczyzna, który leciał samolotem do Nowosybirska, musiał zostać fizycznie unieszkodliwiony na pokładzie, gdy stał się agresywny i próbował włamać się do kokpitu. Rosyjskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że załoga samolotu była zmuszona przywiązać pasażera taśmą do fotela, aby „uniknąć poważnych konsekwencji”.

Najczęściej czytane: Pijany mężczyzna dostał szału w samolocie! Przerażeni pasażerowie musieli go związać [wideo]

Irina Volk będąca oficjalnym reprezentantem ministerstwa poinformowała, że załoga samolotu skontaktowała się z lotniskiem w Nowosybirsku prosząc o pomoc policji po wylądowaniu. Okazało się, że pijany pasażer, mimo przywiązania go do fotela, nadal kopał w drzwi kabiny i wykrzykiwał wyzwiska wobec załogi.

- Po wejściu na pokład oficerowie znaleźli mężczyznę przywiązanego do fotela, który kopał w drzwi kabiny. Pasażer był nietrzeźwy w czasie lotu i wykrzykiwał przekleństwa wobec załogi i innych pasażerów. Reagował agresywnie na komentarze personelu pokładowego i usiłował wejść do kokpitu. Aby uniknąć poważnych konsekwencji, załoga samolotu była zmuszona do ograniczenia jego ruchów – powiedziała Irina Volk.

Mężczyzna został aresztowany i oskarżony o „rażąco agresywne zachowanie” w czasie lotu. Zgodnie z informacjami podanymi przez pracowników ministerstwa, pięćdziesięcioparolatek zachowywał się agresywnie także na komisariacie, gdzie wyzywał policjantów na służbie.

W tym roku doszło do paru podobnych zachowań w samolotach. Jeden z takich incydentów miał miejsce w kwietniu w czasie lotu z Miami na lotnisko Heathrow w Londynie, gdy załoga samolotu przez sześć godzin musiała uspokajać pewną kobietę, gdy ta atakowała trzech innych pasażerów, w tym 8-letniego chłopca oblewając go wodą.

Przeczytaj też: „Ekstremalnie pijany” pasażer samolotu chciał ugryźć policjanta i zmoczył się, gdy został aresztowany na Stansted