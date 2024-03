Styl życia Oto najbardziej przyjazny port lotniczy w Wielkiej Brytanii

Dla każdego z nas podróż zaczyna się w innym momencie. Dla jednych jest nim chwila wyjścia z domu i przekręcenia klucza w drzwiach, dla innych wejście na terminal lotniska, a dla jeszcze innych dopiero przyjazd lub przylot do miejsca docelowego. To wszystko nie zmienia faktu, że nikt z nas nie lubi długich kolejek, zwłaszcza na lotniskach, a także braku możliwości napicia się lub zjedzenia czegoś tuż przed podróżą.

Jak lecieć na wakacje, to tylko stąd!

Gdzie w Wielkiej Brytanii można mieć nadzieję na najprzyjemniejszy początek podróży samolotem? Na najkrótsze kolejki do odprawy czy kontroli bezpieczeństwa, najczystsze toalety, a jednocześnie na odpowiedni, przystępny cenowo catering? Otóż z najnowszych badań opinii pasażerów w tym względzie wynika, że Wyspiarze najbardziej cenią sobie podróżowanie z portu lotniczego Liverpool-John Lennon. To właśnie lotnisko w Merseyside, według firmy Bounce, która przeanalizowała dane zebrane przez ekspertów Which?, najlepiej wypadło w takich kategoriach jak długość kolejek, odbiór bagażu, personel i toalety.

Jeśli chodzi o kolejki, to lotnisko w Liverpoolu uzyskało 5/5 punktów w zakresie kolejek do odprawy i kontroli bezpieczeństwa, a także 4/5 punktów w przypadku długości kolejek do nadawania bagażu i kontroli paszportowej. Podobnie wysokie wyniki lotnisko w Merseyside otrzymało za odbiór bagażu, usługi personelu i czystość/dostępność toalet. I tylko w kategoriach dotyczących liczby miejsc do siedzenia, wyboru sklepów i cen lotnisko uplasowało się nieco niżej. Łącznie port lotniczy Liverpool-John Lennon otrzymał wynik 7,71 na 10 oraz zadowolenie pasażerów na poziomie 82 proc.

Najbardziej przyjazne lotniska w UK

A jak wygląda pierwsza dziesiątka najbardziej przyjaznych lotnisk w Wielkiej Brytanii? Poza portem lotniczym Liverpool-John Lennon jest jeszcze kilka niespodzianek:

1. Port lotniczy Liverpool-John Lennon – wynik: 7,71 na 10, satysfakcja pasażerów: 82 proc.

2. Port lotniczy Southampton – wynik: 7,24 na 10, satysfakcja pasażerów: 77 proc.

3. Port lotniczy Bournemouth – wynik: 6,81 na 10, satysfakcja pasażerów: 75 proc.

4. Port lotniczy London-City – wynik: 6,69 na 10, satysfakcja pasażerów: 78 proc.

5. Port lotniczy East Midlands – wynik: 6,68 na 10, satysfakcja pasażerów: 72 proc.

6. Port lotniczy Newcastle International – wynik: 5,55 na 10, satysfakcja pasażerów: 72 proc.

7. Port lotniczy Glasgow International – wynik: 5,49 na 10, satysfakcja pasażerów: 62 proc.

8. Port lotniczy London Heathrow T5 – wynik: 4,33 na 10, satysfakcja pasażerów: 57 proc.

9. Port lotniczy London Heathrow T4 – wynik: 4,00 na 10, satysfakcja pasażerów: 57 proc.

10. Port lotniczy Leeds Bradford – wynik: 3,33 na 10, satysfakcja pasażerów: 58 proc.

