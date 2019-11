Oto LELO F1s - erotyczny gadżet XXI wieku dla prawdziwych facetów

LELO F1s to coś znacznie więcej, niż zwyczajny erotyczny gadżet przeznaczony dla mężczyzn. To coś, co łączy naturę z elektroniką, to co zmysłowe, z tym co cyfrowe. To wielowymiarowe doświadczenie (nie tylko!) seksualne godne XXI wieku.

Czym jest LELO F1s Developers Kit Red? Z pozoru może wydawać się zwyczajnym gadżetem przeznaczonym dla mężczyzn. Ale to tylko pozory! Tak naprawdę to kawałek najnowocześniejszej technologii połączony z eleganckim designem, który przeznaczony został do przynoszenia rozkoszy naszym męskim zmysłom. To masturbator dla mężczyzn, który jednocześnie łączy tradycyjne funkcje erotycznej zabawki z mobilną aplikacją o szerokim zastosowaniu i olbrzymimi możliwościami personalizacji. Producent mówi wręcz, że mamy do czynienia z konsolą pełniącą funkcję osobistego trenera osiągania przyjemności i naprawdę coś w tym jest!

Masturbator dla mężczyzn F1s działa naprawdę świetne. Spełnia on wszystkie oczekiwania, które można pokładać w urządzeniu tego typu. Nawet dla osoby, która nigdy nie miały do czynienia z podobnymi zabawkami, z pewnością obcowanie z nim będzie niezwykle przyjemnym doświadczeniem. Można go używać zarówno jako "gołego" urządzenia erotycznego, jak i wykorzystać możliwości, które zapewnia cyfrowa aplikacja,z którą jest połączony. Dopiero wtedy w pełni rozwija on skrzydła!

Develeperska platforma z którą jest połączony pozwala tak skonfigurować urządzenie, aby w pełni dopasować je do swoich potrzeb. Otwiera to zupełnie nowe możliwości przed użytkownikiem, o których w przypadku zwykłych urządzeń tego typu można jedynie pomarzyć. Dodajmy, że całością możemy zawiadywać z poziomu smartfona opartego na Androidzie lub wyposażonego w iOS. Jest to bardzo wygodne.

Działanie F1s oparte jest na emisji fal dźwiękowych, które sprawdzają się o wiele lepiej, niż zwykłe "wibracje". Specjalny system "Cruise Control" sprawia, że jego wydajność z czasem i przy większej intensywności użytkowania nie maleje. LELO F1s stymuluje znacznie więcej niż tylko zakończenia nerwowe w pobliżu powierzchni skóry. Nie znieczula użytkownika, tak jak czasami robią to tradycyjne urządzenia tego typu. Jakby tego było mało dzięki możliwościom modyfikacji i personalizacji, jakie płyną z połączenia z aplikacją, można z niego korzystać jako swoistego łóżkowego trenera. Pozwala lepiej zrozumieć naszego ciało. Oprócz tego ten znakomity masturbator dla mężczyzn zwiększa wytrzymałość i opóźnia punkt kulminacyjny, czyniąc z ciebie lepszego kochanka.

Zaznaczmy, że jest to znakomita, solidna konstrukcja. Wykorzystane materiały są pierwszej klasy, a całość prezentuje się naprawdę elegancko. Świetnie leży w ręce. Wodoodporna konstrukcja jest łatwa do utrzymania w czystości i umożliwia użycie w wielu sytuacjach. Bateria również wydaje się mieć dużą żywotność. W trybie czuwania trzyma do 90 dni, a energii wystarcza do 2 godzin ciągłego użytkowania. Widać wyraźnie, że jest to produkt z najwyższej półki, dopracowany w najmniejszym nawet szczególe,

Dodajmy, że świetnie sprawdza się nie tylko podczas "zabaw" w pojedynkę, ale również podczas igraszek ze swoją partnerką (lub partnerem). Jeśli zastanawiacie się nad zakupem podobnego urządzenia, to LELO F1s będzie zdecydowanie dobrym wyborem. Polecamy!

