Oszczędności gospodarstw domowych w Wielkiej Brytanii zmniejszą się w tym roku nawet o 71 proc.! Czy jest na to jakaś rada?

Fot. Getty

Najnowsze wyliczenia ekonomistów pokazują, że oszczędności gospodarstw domowych w UK zmniejszą się nawet o 71 proc. w stosunku do ubiegłego roku. W miesiącach letnich przeciętna brytyjska rodzina będzie w stanie zaoszczędzić zaledwie £26 tygodniowo.

Presja inflacyjna drastycznie zmniejszyła zdolność rodzin w Wielkiej Brytanii do oszczędzania. Z najnowszych wyliczeń wykonanych przez ekspertów Scottish Friendly i Centre for Economics and Business Research (Cebr) wynika, że w celu utrzymania oszczędności na poziomie sprzed zeszłego roku, gospodarstwa domowe albo musiałyby mieć przychody o £80 tygodniowo wyższe (przed opodatkowaniem), albo musiałyby wydawać £66 tygodniowo mniej. Ogólnie rzecz biorąc analitycy szacują, że w miesiącach letnich przeciętnej brytyjskiej rodzinie uda się zaoszczędzić aż o 71 proc. mniej, niż to miało miejsce w roku ubiegłym. A w realnych liczbach jest to średnio £26 tygodniowo.

W UK gwałtownie rosną wydatki gospodarstw domowych

Według ekspertów Scottish Friendly i Centre for Economics and Business Research (Cebr), wydatki gospodarstw domowych na Wyspach w kwietniu będą wyższe o 12 proc. w porównaniu do tego samego miesiąca w roku ubiegłym. Wynika to w dużej mierze z 54-proc. wzrostu limitu cen za energię ustanowionego przez Ofgem i nowej polityki podatkowej rządu. W rezultacie oczekuje się, że średnie tygodniowe oszczędności spadną z £41 w marcu do zaledwie £27 w kwietniu i do £26 w maju i czerwcu. Trzeba jednak zaznaczyć, że w czasie pandemii wiele rodzin zdołało odłożyć więcej pieniędzy, niż normalnie. Oszczędności gospodarstw domowych najwyższy poziom osiągnęły w pierwszych trzech miesiącach 2021 r., przy czym przeciętne gospodarstwo domowe zdołało zaoszczędzić wówczas £152 tygodniowo. Od tego czasu poziom oszczędności spadał z kwartału na kwartał, natomiast oczekuje się, że od trzeciego kwartału bieżącego roku nastąpi w tym względzie pewne odbicie, ponieważ presja inflacyjna osłabnie, a płace nieco wzrosną. Przewiduje się zatem, że gospodarstwa domowe będą w stanie oszczędzić średnio £39 tygodniowo przez cały 2022 r., co będzie stanowiło spadek o 56,6 proc. w porównaniu z £89 tygodniowo w zeszłym roku.