Osoby zatrudnione dorywczo lub na umowach zero-hours są dwukrotnie bardziej narażone na śmierć z powodu Covid-19

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że osoby zatrudnione dorywczo lub na umowach zero-hours są nie tylko bardziej podatne na zakażenie koronawirusem, ale są też dwukrotnie bardziej narażone na śmierć z powodu Covid-19. Obecnie w UK na różnego typu śmieciówkach i niskopłatnych umowach o pracę na czas określony zatrudnionych jest 3,6 mln ludzi.

Z danych, na które powołuje się m.in. Trades Union Congress (TUC, Kongres Związków Zawodowych) wynika, że współczynnik śmiertelności na Covid-19 wśród mężczyzn nieposiadających stabilnej pracy, zatrudnionych w tzw. „zawodach niepewnych” (ang. „insecure jobs”) wynosi 51 na 100 000 osób w wieku 20-64 lat. Dla porównania ten sam współczynnik dla mężczyzn posiadających stabilną pracę wynosi 24 na 100 000. Jeśli z kolei chodzi o kobiety, to współczynnik umieralności z powodu COVID-19 wśród kobiet zatrudnionych w tzw. „zawodach niepewnych” wynosi 25 na 100 000 osób, natomiast ten sam współczynnik dla kobiet posiadających stabilną pracę wynosi 13 na 100 000 osób. Eksperci TUC mówią w swoim raporcie wprost, że osoby zatrudnione na śmieciówkach (zero hours contracts) lub parające się pracą dorywczą otrzymały w trakcie pandemii potrójny cios. Z jednej strony pracownicy tacy są notorycznie źle opłacani, w związku z czym muszą często wybierać, czy poddać się izolacji w domu (po bliskim kontakcie z osobą chorą) i stracić przez to przynajmniej część dochodów, czy pozostać w pracy, by móc „co do garnka włożyć”, ale narażając przy tym osoby w swoim otoczeniu. W dalszej kolejności pracownicy zatrudnieni w „zawodach niepewnych” posiadają mniej praw, a gdy zachorują, to nie należy im się zasiłek chorobowy.

Brawa dla key workers nie przekładają się na poziom płac

Wszyscy pamiętamy, jak wiosną dziękowaliśmy brawami wielu pracownikom kluczowym, bez których nie funkcjonowałyby szpitale czy też nie byłyby realizowane kluczowe dostawy. Problem polega jednak na tym, że wielu key workers to osoby zatrudnione dorywczo lub na umowach zero hours, a zatem pozbawione wielu praw. - Bez względu na rasę czy pochodzenie, każdy zasługuje na sprawiedliwe wynagrodzenie i godne traktowanie, natomiast podczas pandemii zaobserwowaliśmy wyższe wskaźniki zakażeń i zgonów wśród ludzi zatrudnionych na niepewnych stanowiskach. Zbyt wielu pracowników jest uwięzionych na umowach zero hours lub w innych rodzajach niepewnej pracy i musi się zmierzyć z potrójnym ciosem: notorycznie niskiego wynagrodzenia, niewielu praw w miejscu pracy oraz niskiego wynagrodzenia chorobowego lub w ogóle jego braku. Wielu z nich to pracownicy kluczowi, których wszyscy oklaskiwaliśmy, na przykład pracownicy opieki społecznej, kierowcy i pracownicy laboratoriów, w których wykonywane są testy na koronawirusa. To musi być punkt zwrotny – zaznaczyła przewodnicząca TUC, Frances O’Grady.