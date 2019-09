Odzyskiwanie opłat bankowych coraz trudniejsze bez specjalistów. Banki robią wszystko, aby odrzucić skargi

"Opłaty pobrane przez banki w ramach PBA można odzyskać wraz odsetkami, ich wysokość dochodzi nawet do tysięcy funtów" - mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims .

PPI już dobiegło końca, jednak nadal można odzyskać od banków swoje pieniądze, które zostały nam naliczone przy sprzedaży konta Package Bank Account, podczas gdy byliśmy uprawnieni do założenia konta darmowego, jednak o tym nas nie poinformowano. Jak to zrobić? O to najlepiej poprosić specjalistów.

Po tym, jak brytyjskim bankom udało się 29 sierpnia tego roku zrzucić jeden balast finansowy, jakim było odzyskiwanie przez ich byłych lub obecnych klientów PPI (Payment Protection Insurance), zwiększyła się liczba skarg dotycząca PBA, czyli kont płatnych (Package Bank Account).

Klienci byli oszukiwani przez banki nie tylko na polu PPI, ale także opłat bankowych, które można odzyskać, gdyż nie zostało to ograniczone żadnym terminem końcowym, jak PPI. Co jednak istotne – banki nauczone sytuacją z PPI, znajdują wiele sposobów na to, aby odrzucić skargi klientów z sprawie PBA, czyli opłat bankowych.

Jak mówi Tomasz Kowalczyk z firmy Safe Claims:

- Wiele osób, które zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc w odzyskaniu opłat bankowych, jakie płacili w ramach konta PBA, mówi o trudnościach, jakie mieli w tej kwestii z bankami. Ich skargi zostały odrzucone, jednak oni są przekonani, że zwrot pieniędzy z tytułu PBA im się należy. W takiej sytuacji konieczne jest już zwrócenie się o pomoc do nadzorczego organu finansowego FCA.

- Aby jednak ustrzec się przed odrzuceniem skargi, którą można złożyć tylko raz, radzimy o zwrócenie się o pomoc do specjalistów. Dzięki swojemu doświadczeniu sformułują oni pierwszą naszą skargę tak, aby jej odrzucenie było niemożliwe, jeśli faktycznie wina znajduje się po stronie banku – dodaje Kowalczyk.

Czym jest PBA i jak można odzyskać opłaty bankowe wraz z odsetkami?

Banki bardzo długo namawiały swoich klientów do założenia płatnych kont bankowych (Package Bank Accounts), w ramach których zapewnione mieli oni ubezpieczenie telefonu, samochodu a także ubezpieczenie w czasie podróży.

Niestety okazało się, że banki sprzedawały klientom PBA w sposób nieuczciwy, np. nie wyprowadzając ich z błędnego przekonania o tym, że nie mają dostępu do konta darmowego, a płatne konto jest jedynie opcjonalne.

Ponadto nie sprawdzali, czy dany klient faktycznie potrzebuje wymienionych wyżej ubezpieczeń, które będzie opłacał w ramach PBA. Banki kierowały się nagminnie jedynie własnym zyskiem ze sprzedaży płatnych kont bankowych, dlatego sprzedawały je na potęgę nie dbając o to, że robią to w sposób nieuczciwy nie mając na względzie klienta.

Obecnie odzyskanie wszystkich poniesionych opłat w ramach konta płatnego PBA jest możliwe wraz z odsetkami. Są to czasem imponujące kwoty w wysokości tysięcy funtów. Należy jednak wykazać, że konto PBA zostało nam sprzedane w sposób nieuczciwy – jeśli nie zostaliśmy poinformowani o tym, że jest ono opcjonalne, bądź ubezpieczenia, jakie nam gwarantowało, nie były nam zupełnie przydatne.

Aby mieć pewność, że nasza skarga w tej spawie zostanie napisana rzetelnie z uwzględnieniem odpowiednich argumentów, zalecana jest pomoc specjalistów, którzy mają doświadczenie w tego typu sprawach.

