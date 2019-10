Odwołano cztery loty z Glasgow Airport - ponad 900 osób nie poleciało na wymarzone wakacje!

W związku z odwołanymi przez linie FlyLoLo lotami na hiszpańską Teneryfę z lotniska w szkockim Glasgow ponad 900 osobom nie udało się wylecieć na ich wymarzone wakacje.

W sumie skasowano cztery loty z Glasgow Airport na słoneczną hiszpańską wyspę - trzy na Teneryfę, na lotnisko Tenerife South Airport oraz jeden na Lanzarote, na lotnisko Arrecife Airport. Obsługujący te połączenia przewoźnik FlyLoLo przeprosił za odwołane loty. Jak się okazało firma, która obsługuje połączenia z typowo wakacyjnymi destynacjami, głównie w sezonie urlopowym i lata także z Gatwick, Manchesteru i Southampton, miała problem z podstawieniem samolotów.

<< DOWIEDZ SIĘ, JAK OTRZYMAĆ ODSZKODOWANIE ZA OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT >>

- Pieniądze wszystkich naszych klientów są w pełni chronione i przechowywane w ramach CAA Trust, a zwroty potrwają do 10 dni roboczych - komentował Paul Dendle, dyrektor generalny firmy. - Pracowałem przez 18 godzin, próbując rozwiązać ten problem, ale niestety okazało się to niemożliwe. Przepraszam za spowodowane zakłócenia i rozczarowanie, szczerze współczuję dotkniętym klientom.

Przedstawiciele Glasgow Airport w oficjalnie wydanym oświadczeniu napisali, iż poinformowano ich, że loty, które miały mieć miejsce w dziś i w sobotę zostały odwołane. Władze lotnisko poprosiły pasażerów, aby nie przyjeżdżali do portu lotniczego i w sprawie rekompensat za odwołane loty skontaktowali się z operatorem w celu uzyskania dalszych informacji w związku z tą sprawą.

<< MIAŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE >>

Co mogą zrobić klienci FlyLoLo, którym odwołano lot na wymarzony urlop, co w ogóle mogą zrobić pasażerowie linii lotniczych w takim wypadku? Przewoźnik jest zobowiązany do pełnego kosztu biletu po cenie, za jaką został kupiony! Wynika to zaledwie z regulacji unijnych (zgodnie z rozporządzeniem nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), jak i prawa obowiązującego w UK (regulacje ustanowione przez brytyjski Urząd Lotnictwa Cywilnego - Civil Aviation Authority).

Niestety, często jest tak, że linie lotnicze wyjątkowo "ociągają się" w wypłacie tego typu rekompensat, ale na szczęście istnieją specjalne firmy, które pomagają pasażerom w odzyskiwaniu ich pieniędzy. Jedną z nich jest AirHelp, które ma prawo składać roszczenia w imieniu pasażerów.

Co oferuje?

Szybko powiadomimy Cię, jeśli uznamy, że Twoja sprawa kwalifikuje się do odszkodowania.

Zajmiemy się wszelką komunikacją z linią lotniczą.

Nic nie ryzykujesz, pobieramy opłatę jedynie wtedy, gdy uda nam się uzyskać odszkodowanie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat to kliknij!

<< MIAŁEŚ OPÓŹNIONY LUB ODWOŁANY LOT? SPRAWDŹ, JAK UZYSKAĆ ODSZKODOWANIE >>