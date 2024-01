Odwołane loty przez huragan Isha w Wielkiej Brytanii i Irlandii

Przez huragan Isha odwołano wiele lotów na lotniskach zarówno w Wielkiej Brytanii jak i Irlandii. Z powodu silnego wiatru samolot nie był w stanie wylądować na lotnisku w Bristolu i przekierowano go do Birmingham.

Tysiące ludzi jest bez prądu po tym, jak huragan Isha uderzył w Wielką Brytanię i Irlandię. Doszło do poważnych zakłóceń również w transporcie. Siła wiatru dochodziła nawet do 150 km/h i konieczne było odwołanie wielu lotów.

Przez huragan Isha wiele lotów zostało odwołanych, a samolot, który miał lądować w Bristolu, został przekierowany do Birmingham. Podmuchy wiatru były tak silne, że pilot nie mógł wylądować na lotnisku docelowym.

Jeden z pasażerów powiedział, że było to „najstraszniejsze lądowanie samolotu”, jakiego kiedykolwiek doświadczył. Przerażeni ludzie modlili się i wymiotowali. Na nagraniu, które ktoś zrobił w czasie lotu, słychać, jak pilot mówi: „W tej chwili na zewnątrz panuje chaos”.

Dzisiaj (poniedziałek) w Irlandii odwołano co najmniej 29 lotów z Dublin Airport. Lotnisko podało, że 16 przylotów i 13 odlotów odwołano, gdyż samoloty nie mogły utrzymać przez silny wiatr pozycji koniecznej do podejścia do lądowania.

7am Update: Winds associated with #StormIsha have eased and the first wave of flights @DublinAirport is moving without restrictions. However, with some aircraft still out of position, a total of 29 flights have been cancelled so far today (16 arrivals & 13 departures). ✈️ pic.twitter.com/vpUy6Go34B

— Dublin Airport (@DublinAirport) January 22, 2024