Praca i finanse Od dziś obowiązuje wyższy próg zarobków dla wizy rodzinnej

Z dniem 11 kwietnia w UK wchodzą w życie przepisy dotyczące podwyższonego progu zarobków umożliwiającego pracownikom ściągnięcie na Wyspy rodziny. Podwyżka jest znacząca – z 18 600 do 29 000 funtów, choć na tym jeszcze się nie skończy.

Łączenie rodzin w UK będzie trudniejsze

W zeszłym tygodniu wzrósł próg zarobków dla imigrantów starających się o przyznanie wizy w ramach programu Skilled Worker Visa – z 26 200 funtów do 38 700 funtów. Z dniem 11 kwietnia w Wielkiej Brytanii wzrasta natomiast próg zarobków zezwalający na ściągnięcie na Wyspy członków najbliżej rodziny – męża/żony, partnera/partnerki lub innych bliskich krewnych (rzadko). Dotychczas pracownik brytyjski mógł do UK sprowadzić członk-a/ów rodziny, gdy zarabiał przynajmniej 18 600 funtów rocznie. Natomiast od teraz będzie musiał w tym celu wykazać się dochodami na poziomie co najmniej 29 000 funtów rocznie. A to jeszcze nie koniec. W najbliższej przyszłości próg zarobków zezwalających na sprowadzenie rodziny w ramach wizy rodzinnej ma wzrosnąć do 34 500 funtów, a w 2025 r. – do 38 700 funtów rocznie.

Przeczytaj też:

Osobom pobierającym Universal Credit grozi kara 50 funtów, jeśli o tym nie poinformują Breaking News

Z danych za poprzedni rok wynika, że do września 2023 r. urzędnicy w Wielkiej Brytanii wydali 82 395 wiz rodzinnych. 79 proc. wiz przyznano mężom/żonom lub partnerom/partnerkom imigrantów. Z kolei 13 proc. wiz wydano dzieciom, a tylko 8 proc. – pozostałym bliskim krewnym.

Przepisy dotyczące łączenia rodzin w UK są zbyt restrykcyjne?

Wielu ekspertów przyznaje, że przepisy wizowe wchodzące w życie w UK od kwietnia 2024 r., a zwłaszcza te dotyczące łączenia rodzin, są zbyt restrykcyjne. Prawnik Sarah Gogan z Harbottle & Lewis mówi wprost, że nowe prawo dotyczące wiz małżeńskich jest obecnie „jednym z najsurowszych na świecie”. I dodaje, że te „nieprzyzwoite”, „niszczycielskie” w swym charakterze przepisy „zagrażają odseparowaniem gorzej opłacanych pracowników od swoich rodzin”.

Przeczytaj też:

Mężczyzna błagał o odcięcie palców. Choć były zdrowe amputacja

Ponowne przyjrzenie się przepisom imigracyjnym już teraz zapowiada Partia Pracy, która może liczyć na wygraną w nadchodzących wyborach w UK. Natomiast rząd torysów wciąż obstaje przy tym, że restrykcyjne przepisy są potrzebne dla znacznego ograniczenia imigracji netto na Wyspy. Ta bowiem, pomimo Brexitu, znów wymknę ła się spod kontroli, osiągając liczbę 745 000 w 2022 roku.

Próg zarobków dla wizy rodzinnej jest zaskakująco wysoki

Krytycy twierdzą jednak, że nowe prawo pozwoli na ściągnięcie najbliższych członków rodziny tylko 30 proc. pracowników na Wyspach. – Wzrost [progu zarobków] jest zdumiewająco wysoki. I będzie miażdżący dla tych, którzy zechcą złączyć się ze swoimi rodzinami. Wyobraź sobie, że w końcu zabezpieczyłeś opiekę nad dzieckiem i pracę, których potrzebujesz, aby sprowadzić swojego partnera. Ale okazuje się, że słupki bramki, na której stałeś, przesunęły się nie tylko nieznacznie, ale poza możliwości zarobkowe większości ludzi. Wiele osób nigdy nie złoży wniosku, szczególnie po niedawnych podwyżkach opłat. A to znaczy, że albo wyjedzie za granicę, albo będzie musiało znieść separację na czas nieokreślony. (…) Nie jest jasne, dlaczego rząd Wielkiej Brytanii uważa, że małżonkowie są ciężarem dla Wielkiej Brytanii? Osoby posiadające wizę małżeńską nie mają już możliwości korzystania ze środków publicznych. Poza tym płacą one na NHS i mają najlepsze możliwe wsparcie w postaci współmałżonka do przystosowania się do życia w Wielkiej Brytanii – tłumaczy Gogan.