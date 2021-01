Nowa szczepionka przeciwko koronawirusowi ma zostać dopuszczona do użytku w ciągu najbliższych tygodni w UK

Czwarta szczepionka przeciwko koronawirusowi ma zostać dopuszczona do użytku w UK

Czwarta szczepionka przeciwko Covid-19 może zostać zatwierdzona do użytku w Wielkiej Brytanii. Ostatnie testy wykazują, że preparat wyprodukowany przez Novavax ma skuteczność na poziomie 89,3% oraz działa w przypadku "brytyjskiej" odmiany koronawirusa.

W Wielkiej Brytanii trwają testy kliniczne czwartej szczepionki przeciwko koronawirusowi. Specyfik wyprodukowany przez firmę Novavax okazał się skuteczny w 89,3% w zapobieganiu Covid-19 u uczestników III fazy badań klinicznych w UK. Wzięło w nim udział ponad 15 000 osób w wieku od 18 do 84 lat, z których 27% było w wieku powyżej 65 lat. Premier Boris Johnson zapowiedział, że szczepionka Novavax będzie teraz oceniana przez Agencję Regulacyjną ds. Leków i Produktów Opieki Zdrowotnej (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency - MHRA). Szef brytyjskiego rządu mówi, że to "dobra wiadomość".

Czwarta szczepionka przeciwko koronawirusowi ma zostać dopuszczona do użytku w UK

Jak podaje portal informacyjny BBC władze UK zabezpieczyły już 60 milionów dawek tej szczepionki. Jej produkcja ma mieć miejsce w zakładzie zlokalizowanym w Stockton-on-Tees w północno-wschodniej Anglii. Może się rozpocząć już nawet w marcu.

Jeśli MHRA zatwierdzi produkt Novavax do użytku, to pierwsze szczepienia z ich udziałem rozpoczną się w drugiej połowie 2021 roku. Przypomnijmy, Wielka Brytania zatwierdziła do tej pory trzy szczepionki na koronawirusa - jedną z Uniwersytetu Oksfordzkiego i AstraZeneca, drugą firmy Pfizer i BioNTech, a trzecią od firmy farmaceutycznej Moderna.

Matt Hancock zapewnia, że NHS jest gotowe

Szef brytyjskiego resortu zdrowia zapewnia, że NHS jest gotowe do działania, jeśli szczepionka zostanie zatwierdzona. "To pozytywna wiadomość" - komentował minister zdrowia Matt Hancock. "Szczepionka Novavax będzie znaczącym wzmocnieniem naszego programu szczepień i kolejną bronią w naszym arsenale, aby pokonać tego okropnego wirusa."

"Jestem dumny, że Wielka Brytania znajduje się na czele kolejnego przełomu w medycynie i chcę podziękować genialnym naukowcom i badaczom, a także dziesiątkom tysięcy bezinteresownych ochotników, którzy wzięli udział w badaniach klinicznych" - dodawał.