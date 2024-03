Styl życia Nosowska w UK – ikona polskiej muzyka zagra koncerty w Londynie i Manchesterze

W Londynie i w Manchesterze wystąpi Nosowska, prawdziwa ikona polskiej muzyki i legenda estrady, która już nie od lat, ale od dekad cieszy się niesłabnącą popularnością.

Do Wielkiej Brytanii Nosowska zawita w ramach trasy koncertowej pod szyldem „Widzimy się wieczorem”, promującą jej najnowszą produkcję zatytułowaną „Degrengolada”. Premiera ósmego studyjnego albumu w karierze piosenkarki miała miejsce w maju 2023 roku. Nosowska wydaje płytę wtedy, kiedy ma coś do powiedzenia – za każdym razem redefiniując swoją muzyczną tożsamość. Nie inaczej było w tym przypadku.

Na płycie pojawiły się single – czerwona „Przytomna”, zielone „Runo” i żółta „Piękna Degrengolada”. Za każdym z tych utworów i barw artystka ukryła różne znaczenia i emocje do rozszyfrowania dla swoich słuchaczy. Artystka znowu na przekór trendom – nie stara się o poklask i nie łasi do masowego odbiorcy. To są piosenki dla ludzi, którzy lubią, kiedy muzyka coś znaczy. W trakcie koncertów Nosowska pokaże zupełnie inne oblicze „Degrengolady”. Kolory zamieni na monochromatyczny minimalizm, a ruch w skupienie.

Nosowska w UK — gdzie i kiedy odbędą się jej koncerty?

Trasa koncertowa „Widzimy się wieczorem” rozpoczęła się 1 listopada 2023 w Warszawie, a zakończy się 5 maja w holenderskiej Hadze. W jej ramach zaplanowano również dwa koncerty w Wielkiej Brytanii, konkretnie — w Manchesterze i w Londynie.

6 kwietnia 2024 roku Nosowska wystąpi w Manchesterze (Manchester Academy 2, Manchester M13 QPR, Oxford Road). Wstęp 8+ (do 14. roku życia pod opieką osoby dorosłej). Otwarcie drzwi 18.30, start 20.00.

7 kwietnia 2024 roku Nosowska wystąpi w Londynie (Electric Brixton, London SW2 1RJ, Town Hall Parade)

Wstęp 14+, start 20:00.

„Jesteś gigantem, nie pochylaj głowy, nie dawaj się prowadzić, czuj, żyj i obudź się do prawdy”

– Degrengolada w założeniu mogłaby stanowić inspirację do podjęcia (niemałego, lecz wybitnie korzystnego) indywidualnego wysiłku, by zejść do fundamentu istnienia i metodycznie sprawdzić każdą z wielu warstw, które ponoć składają się na nasz obraz. Po to, by zostawić jedynie prawdę oraz esencję, które (wiem to na pewno) dowodzą naszej niezwykłości. Właściwie to, co chciałabym przekazać słuchaczowi, zawiera się w jednym zdaniu: Jesteś gigantem, nie pochylaj głowy, nie dawaj się prowadzić, czuj, żyj i obudź się do prawdy. Już czas — jak artystka opowiada o swoim najnowszym muzycznym dziele, na oficjalnej stronie swojej wytwórni.

Nosowskiej będzie towarzyszył jej niezawodny zespół w składzie: Michał FOX Król, Michał MALINA Maliński, Michał BUNIO Skrok i Miki Krajewski. Ze sceny będzie można usłyszeć materiał z nowego albumu „DEGRENGOLADA”, ale także najważniejsze utwory z solowej kariery artystki.