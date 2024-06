Praca i finanse Wielka Brytania: National Insurance Number

Jest unikatowym numerem, który identyfikuje nas w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych. Wyrabiany jest raz na całe życie i jest niezmiernie ważny. Wszystko co musisz wiedzieć o NIN, czyli National Insurance Number.

Czym jest numer NIN?

National Insurance Number (NIN), czyli numer ubezpieczenia społecznego, to unikalny identyfikator używany w Wielkiej Brytanii do śledzenia składek na ubezpieczenie i podatki. Jest on niezbędny do legalnego podjęcia pracy, ubiegania się o świadczenia socjalne i emeryturę. Numer NIN składa się z 9 znaków: 2 liter, 6 cyfr i 1 litery na końcu (np. AA123456A).

Do czego jest potrzebny numer NIN?

Numer NIN jest używany do:

Płatności składek na ubezpieczenie społeczne: Składki te finansują świadczenia takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński i emerytura.

Składki te finansują świadczenia takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński i emerytura. Płatności podatku: Numer NIN jest używany do identyfikacji podatnika na potrzeby naliczania i poboru podatku.

Numer NIN jest używany do identyfikacji podatnika na potrzeby naliczania i poboru podatku. Ubiegania się o świadczenia: Numer NIN jest wymagany do ubiegania się o świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński.

Numer NIN jest wymagany do ubiegania się o świadczenia socjalne, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński. Otwierania konta bankowego: Większość banków w Wielkiej Brytanii wymaga numeru NIN podczas otwierania konta osobistego.

Większość banków w Wielkiej Brytanii wymaga numeru NIN podczas otwierania konta osobistego. Założenia firmy: Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii muszą mieć numer NIN.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą w Wielkiej Brytanii muszą mieć numer NIN. Rozpoczęcia studiów: Studenci zagraniczni studiujący w Wielkiej Brytanii mogą potrzebować numeru NIN, aby móc ubiegać się o stypendia i pożyczki studenckie.

Jak zdobyć numer NIN?

Sposób na uzyskanie numeru NIN zależy od Twojej sytuacji.

Ogólnie rzecz biorąc, możesz ubiegać się o numer NIN online lub pocztą:

Online: Możesz złożyć wniosek o numer NIN online na stronie internetowej https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number. Będziesz potrzebować paszportu lub innego dokumentu tożsamości, a także dowodu adresu w Wielkiej Brytanii. Dla osób z Polski, niezbędne jest posiadanie settled status lub pracodawcy w UK i wizy pracowniczej.

Możesz złożyć wniosek o numer NIN online na stronie internetowej https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number. Będziesz potrzebować paszportu lub innego dokumentu tożsamości, a także dowodu adresu w Wielkiej Brytanii. Dla osób z Polski, niezbędne jest posiadanie settled status lub pracodawcy w UK i wizy pracowniczej. Pocztą: Możesz również wysłać formularz papierowy w celu uzyskania numeru NIN. Formularz można pobrać ze strony internetowej https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number lub zamówić telefonicznie pod numer 0345 300 12 12.

Co jeśli nie pamiętam swojego National Insurance Number?

Istnieje kilka sposobów na odzyskanie zgubionego numeru NIN w Wielkiej Brytanii. Natomiast najpierw zawsze należy sprawdzić swoje dokumenty. Numer NIN może znajdować się na dokumentach takich jak P60, P45, payslip, Self Assessment Tax Return lub korespondencja z HMRC lub Department for Work and Pensions. Jeśli nie posiadamy takich dokumentów, sposoby na odzyskanie NIN są poniżej. 1. Formularz CA5403: Wypełnij online formularz CA5403 na stronie https://www.gov.uk/national-insurance/your-national-insurance-number i wyślij go pocztą na adres podany na końcu formularza.

Będziesz potrzebować takich informacji jak imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania oraz numer referencyjny NIN (jeśli go znasz).

Przetworzenie wniosku może potrwać do 20 dni roboczych. 2. Telefon: Zadzwoń na infolinię National Insurance Number pod numer 0345 300 12 12.

Będziesz musiał podać swoje dane osobowe i odpowiedzieć na kilka pytań identyfikacyjnych.

Numer NIN zostanie wysłany pocztą na Twój adres zamieszkania w ciągu 15 dni roboczych. 3. List: Napisz list do National Insurance Contact Centre, Benefit Delivery and Support, PO Box 10001, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.

W liście podaj swoje dane osobowe, wyjaśnij, że zgubiłeś numer NIN i poproś o jego wysłanie na Twój adres zamieszkania.

Przetworzenie wniosku może potrwać do 20 dni roboczych. Co jeśli nie wiem czy miałem NIN, kiedy pracowałem w Wielkiej Brytanii? Jeśli pracowałeś w przeszłości w Wielkiej Brytanii, mogłeś mieć nadany tymczasowy insurance number lub posiadać już ten właściwy. Osoby, które pracowały bez numeru NIN i miały odprowadzane składki, zwykle nie miały tych składek zaliczonych na poczet lat pracy. Są to lata niejako zmarnowane. Aby sprawdzić ile lat zostało nam zaliczonych, należy najpierw odzyskać NIN (jeśli się go posiadało). Można skorzystać ze sposobów opisanych powyżej.

Co jeśli pracuję w UK bez numeru NIN?

Jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii bez numeru NIN, powinieneś jak najszybciej go uzyskać. Możesz to zrobić online lub pocztą, jak opisano powyżej.

Praca bez numeru NIN może mieć konsekwencje:

Nie będziesz mógł płacić składek na ubezpieczenie społeczne: Oznacza to, że nie będziesz uprawniony do świadczeń takich jak zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy i zasiłek macierzyński.

Możesz mieć problemy z płaceniem podatku: Urząd Skarbowy może nałożyć na Ciebie kary za nie podanie numeru NIN.

Pracodawca może odprowadzać składki za ciebie na tymczasowy numer i

Ważne jest, aby jak najszybciej uzyskać numer NIN, jeśli pracujesz w Wielkiej Brytanii.

Dodatkowe informacje:

Dlaczego National Insurance Number jest tak ważny?

National Insurance Number to twój prywatny numer, dzięki któremu jesteś identyfikowany w brytyjskim systemie podatkowym ( podobny do numeru NIP w Polsce ). Jest on przyznawany bezpłatnie i jest on wymagany przez pracodawców, niezbędny osobom samozatrudnionym lub starającym się o niektóre zasiłki. Składki opłacane na NI mają wpływ na zasiłki i przyszłą emeryturę.