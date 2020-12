Nieoczekiwany gość w hotelu w Walii! Obsługa oniemiała, gdy zobaczyła, kto próbuje się dostać do windy [WIDEO]

Fot. YouTube

Takie coś chyba nigdy jeszcze nie zdarzyło się w żadnym z hoteli sieci Premier Inns! Do hotelu Holyhead, na zachodnim krańcu Walii, dumnie wkroczyła... owca. Obsługa, która nagrała całe zdarzenie, przecierała oczy ze zdumienia, gdy zwierzę przystanęło tuż przed windą.

Holyhead usytuowane jest na dalekim zachodzie Walii, na wyspie Holy Island przylegającej od zachodu do wyspy Anglesey. I to właśnie tam, w hotelu Premier Inns, usytuowanym jakby „na końcu świata”, w którym zatrzymują się podróżni zmierzający na prom do Irlandii, pojawił się ostatnio niespodziewany gość. Była to owca, która dumnie wkroczyła do poczekalni hotelu, a następnie, jak gdyby nigdy nic, udała się w okolice windy. Gdy jeden z pracowników obsługi zaczął całe zdarzenie nagrywać, owca stanęła przed windą, jakby w oczekiwaniu, że zaraz do niej wsiądzie. - O mój Boże – powiedział tylko rejestrujący wszystko i mocno zdumiony pracownik hotelu.

Owca bohaterką internetu

Po wrzuceniu nagrania do sieci owca, która zyskała przydomek „Sydney”, z miejsca stała się gwiazdą internetu. - Pracownicy przecierali oczy, gdy Sidney weszła do środka. To było trochę jak dziwny sen – wyznała kierowniczka hotelu Linda Pritchard. - Sydney jest w mieście na ustach wszystkich, zwłaszcza że nikt, w żadnym innym hotelu Premier Inns w Wielkiej Brytanii, nie widział i nie słyszał wcześniej o czymś takim - dodała. A przypomnijmy, że w całej Wielkiej Brytanii , Irlandii i Niemczech sieć Premier Inns liczy ponad 800 hoteli.