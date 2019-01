Nie zapłaciłeś Council Tax? Uważaj – komornik szybko zajmie twoje konto bankowe

Zapłata lokalnego podatku Council Tax spędza sen z powiek tysiącom mieszkańców Wielkiej Brytanii. Jednak z uregulowaniem należności nie należy zwlekać, ponieważ za ich ściąganie szybko zabiera się komornik.

Długi z tytułu niezapłaconego podatku council tax są priorytetowe do spłacenia, ponieważ jest on bardzo szybko egzekwowany na drodze sądowej. Taki dług jest automatycznie i bardzo szybko zasądzany, a po dorzuceniu odsetek i kosztów, sprawę przejmuje komornik, który w przypadku długów za council tax ma większe możliwości egzekucji niż w przypadku innych długów. Firmy pomagające w oddłużaniu nie są w stanie nic poradzić w przypadku długów z tytułu council tax, ale mogą zmniejszyć inne zadłużenia, tak aby osoba zadłużona miała możliwość spłaty długu do councilu. Jeśli ktoś ma wiele długów, w tym zalega za council tax, to jak najszybciej powinien szukać pomocy – mówi Tomasz Kowalczyk z Safe Debts.

Council Tax, czyli podatek lokalny, jest ustalany przez władze lokalne i, jak wskazuje na to jego nazwa, jest przeznaczany na opłacanie lokalnych usług, takich jak chociażby wywóz śmieci. Council Tax pobierany jest od wszystkich budynków i lokali mieszkalnych – zarówno od domów jednorodzinnych (w tym domów parterowych), jak też od mieszkań, domów ruchomych, a nawet łodzi mieszkalnych. Obowiązek zapłaty podatku lokalnego ciąży na mieszkańcach UK niezależnie od tego, czy są oni właścicielami danej nieruchomości, czy tylko ją wynajmują.

Podatek Council Tax, jak przypominają eksperci Safe Debts, jest opłatą obowiązkową i priorytetową. W przypadku niezapłacenia podatku lokalny council już po 14 dniach wysyła do dłużnika list z prośbą o pilne uregulowanie należności. Jeśli natomiast podatek nie zostanie zapłacony w ciągu 7 dni od dnia otrzymania listu, council może zażądać zapłaty podatku w wysokości ustalonej do końca roku. W przypadku zaś niespełnienia i tego żądania, w przeciągu kolejnych 7 dni, council może wystąpić do sądu o pomoc w ściągnięciu należności przez komornika.