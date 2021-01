Nie wiesz, jakie wybrać ubezpieczenie samochodowe w UK? Pomoże ci w tym zespół niezależnych ekspertów

artykuł sponsorowany

Na brytyjskim rynku mamy szeroki wybór ubezpieczycieli samochodów, jednak podjęcie decyzji o tym, który z nich jest dla nas najlepszy do najłatwiejszych nie należy. Jeśli stoimy przed takim dylematem, najlepiej skorzystać z pomocy zespołu niezależnych ekspertów. Jak to zrobić?

Sprawdzenie wielu ofert dotyczących ubezpieczenia samochodu w UK wiąże się nie tylko z poświęceniem czasu, ale także skorzystaniem z cennego doświadczenia, dzięki któremu weryfikacja nastąpi w oparciu o nasze potrzeby i korzyści, a także koszty. Doświadczenie w temacie mają eksperci od lat działający w tej branży, którzy sprawnie dobierają najlepsze ubezpieczenie samochodu do konkretnego klienta. Aby przybliżyć naszym czytelnikom ich fach i wiedzę, postanowiliśmy porozmawiać z dyrektorem firmy Polisa Direct LTD, Arturem Zielinskim.

Jako zespół niezależnych ekspertów, czym się kierujecie w wyborze najlepszych ubezpieczycieli samochodów w UK?

Od początku naszej działalności zawsze kierujemy się tym, aby klient maksymalnie zaoszczędził na ubezpieczeniu. Dobieramy oferty pod kątem najniższej ceny, zakresu ubezpieczenia, danych klienta oraz opinii o firmach ubezpieczeniowych.



Na czym polega Wasza pomoc w wyborze ubezpieczyciela?

Polisa Direct powstała w 2014 rok i od początku działalności misją naszej firmy jest pomaganie klientom w znalezieniu najtańszego i najkorzystniejszego ubezpieczenia. Nie współpracujemy z żadnymi firmami ubezpieczeniowymi, działamy wyłącznie w interesie klienta.

Nasza pomoc polega na przeanalizowaniu danych klienta oraz jego potrzeb, a następnie pod tym kątem porównaniu ofert wszystkich firm ubezpieczeniowych w Wielkiej Brytanii, jest ich ponad 120. Docieramy praktycznie do wszystkich firm ubezpieczeniowych, nawet do tych, których nie ma w porównywarkach cen.

Jak można zaoszczędzić na ubezpieczeniu samochodu?

Nasze badania, w których przeanalizowaliśmy wiele ofert ze wszystkich firm ubezpieczeniowych - ujawniły, że kupno ubezpieczenia samochodu 22-24 dni przed dniem rozpoczęcia ubezpieczenia może zaoszczędzić nawet kilkaset funtów, w porównaniu ze zbyt wczesnym zakupem lub pozostawieniem go do ostatniego dnia.

Poza tym warto zarejestrować się na liście wyborczej (Electoral Roll) ponieważ może mieć to wpływ na cenę ubezpieczenia samochodowego. Brak obecności na liście wyborczej lub zarejestrowanie niepoprawnych informacji utrudnia ubezpieczycielom zidentyfikowanie klienta, a tym samym ubezpieczyciel może zaoferować droższe ubezpieczenie albo wcale nie zaoferować ubezpieczenia.

Działacie w branży od wielu lat. Czy istnieją kwestie dotyczące ubezpieczeń samochodów, które nie są powszechnie znane, jednak warto z nich skorzystać.

Oczywiście jest wiele kwestii, które nie są powszechnie znane, a często mają wpływ na ubezpieczenie. Pozwolę sobie wymienić najważniejsze kwestie.

Często klienci wielokrotnie sprawdzają oferty ubezpieczeń samochodowych na porównywarkach, w krótkim odstępie czasu lub zmieniają dane, aby obniżyć cenę ubezpieczenia. Niestety takie działanie może spowodować podniesienie cen ubezpieczeń lub zablokowaniem ofert przez ubezpieczycieli, dlatego nie warto tego robić.

Nie wolno dodawać do polisy kogoś jako głównego kierowcy, jeśli nim nie jest w celu obniżenia ceny ubezpieczenia. Jest to znane w branży jako „fronting” i jest oszustwem. Jeśli klient to zrobi i zostanie złapany, może zostać skazany, a ubezpieczenie będzie nieważne.

Czy polscy kierowcy w UK mogą skorzystać ze zniżek wypracowanych w Polsce?

Jest kilka firm, które nadal akceptują zniżki wypracowane w Polsce, ale pod pewnymi warunkami. Przede wszystkim ubezpieczenie samochodowe w Polsce musi być najpierw zakończone zanim przeniesiemy zniżki do UK. Ponieważ w Wielkiej Brytanii nie można używać tych samych zniżek na dwóch aktywnych ubezpieczeniach jednocześnie. Poza tym ubezpieczenie w Polsce powinno być zakończone do dwóch lat wstecz, jeśli polisa została zakończona wcześniej, to niestety zniżki są już nieważne.



Dlaczego warto skonsultować się z Polisa Direct przed wyborem ubezpieczenia?

Dzięki konsultacji z naszą firmą klient ma pewność, że nie przepłaca na ubezpieczeniu oraz że wszystkie dane klienta w ubezpieczeniu są podane prawidłowo i ubezpieczenie nie zostanie anulowane. Porównamy oferty wszystkich firm ubezpieczeniowych w Anglii. W pełni rzetelnie i obiektywnie, bez faworyzowania jakichkolwiek firm, dzięki naszej usłudze klient zaoszczędzi czas i pieniądze.

Zapraszamy do kontaktu wszystkich klientów, którzy chcieliby płacić mniej za ubezpieczenie samochodowe w Anglii.