Crime Nie pozwolono pasażerce wejść do samolotu, więc uruchomiła dwa alarmy na lotnisku Gatwick

Kobieta próbowała przekraść się do samolotu po tym, jak odmówiono jej wejścia na pokład ze względu na paszport, którego ważność kończyła się po 3 miesiącach. Zanim udało się ją zatrzymać i aresztować, zdążyła uruchomić trzy alarmy na lotnisku Gatwick.

Mistura Alade nie została wpuszczona na pokład samolotu, który miał lecieć z Londynu do Mediolanu, gdyż ważność jej paszportu kończyła się po trzech miesiącach. Usilnie próbowała jednak przedostać się do samolotu.

Nie wpuszczono pasażerki do samolotu

45-letnia kobieta wywołała na lotnisku Gatwick prawdziwy chaos, gdy nie wpuszczono jej do samolotu. Próbowała przejść przez drzwi bezpieczeństwa i wyjście awaryjne, co doprowadziło do uruchomienia dwóch alarmów na Gatwick Airport.

Następnie kobieta przewróciła się na klatce schodowej na pracownika lotniska, w wyniku czego odniósł poważne obrażenia. A później usiłowała wejść na pokład niewłaściwego samolotu. Dopiero po wszystkich tych perypetiach 45-latkę zatrzymała policja i ochroniarze.

Przeczytaj też:

Polak z Edynburga został dotkliwie pobity po tym, jak zawołał po polsku swojego psa atak na Polaka

Chaos na lotnisku Gatwick i aresztowanie

Zgodnie z przepisami dotyczącymi podróży do krajów Unii Europejskiej, posiadacze paszportów udający się w podróż z UK do UE muszą mieć ważny paszport jeszcze co najmniej przez najbliższe trzy miesiące.

Zamiast jednak przełożyć swój lot, 45-letnia Alade gorączkowo próbowała przedostać się do samolotu na londyńskim lotnisku. Doprowadziło to nie tylko do zamieszania, ale również poturbowania pracownika lotniska, na którego kobieta przewróciła się na klatce schodowej. Doznał on poważnych obrażeń i przez kilka tygodni nie będzie mógł wrócić do pracy.

Zarówno ochroniarze jak i policja aresztowali kobietę po uruchomieniu przez nią alarmu. 45-letnia Alade, która pracuje na co dzień w supermarkecie w Birmingham, stanęła już przed sądem. Tam usłyszała, że jest winna napaści na pracownika lotniska i wejścia na obszar o ograniczonym dostępie z naruszeniem przepisów dotyczących bezpieczeństwa.

Przeczytaj też:

Samolot EasyJet wypadł z pasa startowego przez oblodzoną nawierzchnię Breaking News

Kobieta została skazana na 40 godzin bezpłatnych prac społecznych i 20 sesji zachęć resocjalizacji. Jest również zobowiązana do zapłaty 200 funtów odszkodowania rannemu pracownikowi lotniska.

W sprawie wypowiedział się również detektyw Ian Warncken z Gatwick CID:

– Alade powiedziano, że nie będzie mogła polecieć do Mediolanu i poinformowano ją, gdzie na lotnisku może uzyskać pomoc. W rezultacie została skreślona z listy pasażerów. Zamiast jednak szukać pomocy, próbowała wkraść się na pokład samolotu i nie chciała słuchać członków personelu.