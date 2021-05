Nie jedźcie na wakacje do krajów z AMBER LIST - apeluje premier Boris Johnson

Premier apeluje, by nie podróżować do krajów z amber list.

Od 17 maja w Anglii zniesiono zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych. Wyjechać można zatem z dowolnego powodu, na przykład na wakacje czy w odwiedziny do rodziny lub przyjaciół. Premier Boris Johnson apeluje jednak, by mieszkańcy UK powstrzymali się od wyjazdów do miejsc wpisanych na bursztynową listę.

Od 17 maja w większości UK obowiązują nowe zasady dla podróżnych. W Anglii zniesiono między innymi zakaz niekoniecznych podróży, co oznacza, że nie trzeba deklarować na granicy powodu wyjazdu, by legalnie opuścić UK na jakiś czas. Zasada ta dotyczy nie tylko krajów znajdujących się na zielonej liście, o czym przypomniał w tym tygodniu minister środowiska George Eustice, wskazując jednocześnie, że po powrocie do UK z państw wpisanych na amber list (np. z Polski), trzeba przejść 10-dniową kwarantannę. W mediach zawrzało jednak po wypowiedziach ministra zdrowia, a nawet samego premiera, którzy przypomnieli, że rząd nadal odradza niekonieczne podróże zagraniczne, szczególnie te do krajów z list amber i red. Czy podróże do krajów z burszytowej listy ostatecznie są legalne, czy nie?

Premier apeluje, by nie podróżować do krajów z amber list

Premier Boris Johnson zaapelował, żeby mieszkańcy UK nie wyjeżdżali na wakacje do krajów znajdujących się na amber list. W cytowanej przez BBC wypowiedzi, premier UK powiedział: „Myślę, że bardzo ważne jest, aby ludzie zrozumieli, co to znaczy, że kraj jest na bursztynowej liście: nie jest to miejsce, do którego powinniście jechać na wakacje, pozwolę sobie postawić to bardzo jasno. A jeśli ludzie udają się do kraju z bursztynowej listy, absolutnie muszą to zrobić z jakiegoś pilnego powodu rodzinnego lub biznesowego, to powinni pamiętać, że będą musieli się izolować, przejść testy i wypełnić formularz lokalizacyjny i całą resztę”. W podobnym tonie wypowiedział się wcześniej również minister zdrowia, Matt Hancock. A co na ten temat znajdujemy w oficjalnych wytycznych na stronach rządowych?

Czy podróże do krajów z amber list są legalne?

Według informacji na stronach rządowych, od 17 maja w Anglii zniesiono prawny zakaz niekoniecznych podróży zagranicznych. Na angielskiej stronie rządowej zapisano: "Nie obowiązują już żadne prawne restrykcje lub wymóg odpowiedniego uzasadnienia, by podróżować za granicę". Mimo wszystko przekaz władz - zamieszczony również na stronach rządowych - jest taki, by powstrzymać się od niekoniecznych podróży do państw, które nie znalazły się na green list, czyli do państw, które nie zostały uznane za „bezpieczne” pod względem epidemicznym: "Aby zapobiec przedostawaniu się nowych wariantów COVID do UK, nie powinno się podróżować do krajów z list amber i red". W związku z tego rodzaju niejasnymi komunikatami, Lider Partii Pracy oskarża gabinet Borisa Johnsona o mylący przekaz i sprzeczne informacje płynące od członków rządu na temat niekoniecznych podróży do krajów z listy amber.