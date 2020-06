Nie chcemy pracowników z Polski! Rząd nie chce, aby koncern motoryzacyjny zatrudniał imigrantów z PL!

Francuskie władze wystosowały apel do koncernu motoryzacyjnego PSA, aby nie sprowadzać pracowników z Polski do fabryk zlokalizowanych we Francji. Paryski rząd chce, aby zamiast zatrudniać imigrantów, chronić rodzimych pracowników.

Francuscy politycy wystosowali apel do władz Groupe PSA w związku z planami sprowadzenia pracowników z Polski do jednej z fabryk we Francji. Kilkuset naszych rodaków, którzy do tej pory pracowali w Gliwicach przy produkcji Opla Astry, miało przenieść się do zakładu zlokalizowanego w Sevelnord Hordain, na północnym wschodzie Francji.

"Ministrowie pracy oraz gospodarki i finansów Muriel Penicaud i Bruno Le Maire, zażądali od PSA, aby zrezygnował z tej operacji oraz aby zatrudniał przede wszystkim pracowników tymczasowych" - takiej treści informację wystosowało ministerstwo pracy. Władzom w Paryżu chodzi o chronienie zatrudnienia we Francji w tym trudnym okresie. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele francuskich związków zawodowych.

Plany PSA zakładały przeniesienie pracowników z Polski z powodu kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Już w przyszłym tygodniu 120 pracowników z Gliwic miało pojawić się w fabryce Sevelnord Hordain, a kolejny tego typu transfer miał zostać zrealizowany w przeciągu dwóch następnych tygodni. W sumie we francuskiej fabryce miało znaleźć zatrudnienie aż 270 osób z PL i pracować tam przez okres 3 miesięcy. W sumie chciano sprowadzić 531 pracowników z innych krajów (Polski oraz Hiszpanii), aby móc uruchomić produkcję na trzy zmiany.

Ostatecznie, władze francuskiego koncernu motoryzacyjnego ugięły się pod presją zarówno społeczeństwa, związków zawodowych, jak i rządu. Zapewne nie bez wpływu na tę decyzję miał fakt, że udziały w PSA posiada również francuski rząd, a obecna kondycja finansowa koncernu nie jest najlepsza i liczy on na wsparcie władz. Szef koncernu PSA Carlos Tavares "zobowiązał się cofnąć tę decyzję", jak podała agencja prasowa AFP.

Groupe PSA to jeden z głównych graczy na globalnym rynku motoryzacyjnym. Francuski koncern produkuje samochody marek Peugeot, Citroën, DS, Opel i Vauxhall. Zatrudnia ponad 200 tysięcy osób, a w Polsce posiada dwie fabryki. W Gliwicach (OMP), gdzie pracuje około 2600 osób, produkowano takie samochody, jak Opel Cascada, Opel Astra J, Opel Astra K. Z kolei w Tychach prowadzono produkcję trzycylindrowych silników benzynowych 1.2 PureTec.