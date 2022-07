Nie będzie dodatkowego Bank Holiday jeśli Angielki wygrają kobiece Euro 2022

Nie będzie dodatkowego Bank Holiday jeśli angielskie piłkarki wygrają Euro 2022 rozgrywane na stadionach w Anglii. Brytyjski rząd rozwiał jakiekolwiek wątpliwości w tej sprawie i nie ma co liczyć na dodatkowy dzień urlopu.

Reprezentantki Anglii grające w piłkarskich mistrzostwach Europy doszły do samego finału imprezy i zrobiły to w naprawdę wielkim stylu. W półfinale "Lwice" odprawiły 4:0 Szwedki, a więc najwyżej notowaną drużyną biorącą udział w Euro 2022. Rozgrywki w grupie A zakończyły z kompletem zwycięstw nad Austrią, Norwegią i Irlandią Północną, strzelając 14 goli (najwięcej ze wszystkich drużyn!) i nie tracąc przy tym żadnego. Pierwszą bramkę straciły w kolejnej fazie, pokonując Hiszpaniki 2:1. W niedzielnym finale, który rozegrany zostanie na słynnym Wembley zagrają z Niemkami.

W obliczu tych sukcesów pojawił się pomysł, aby wprowadzić dodatkowy dzień wolny od pracy, jeśli angielskie dziewczyny sięgną po puchar. Na łamach "The Daily Mirror" stojący na czele Partii Pracy Keir Starmer zaproponował, aby z okazji ewentualnej wygranej urządzić Bank Holiday.

Bank Holiday za złoty medal na Euro 2022

"Napełnili nas już dumą [dochodząc do finału], ale jeśli wygrają, będzie to prawdziwie historyczne osiągnięcie" - zaznaczał polityk Labour. "Takie, które powinno być uczczone w odpowiedni sposób". Ów "odpowiedni sposób" zdaniem Starmera to właśnie dodatkowy dzień wolny pracy.

Warto dodać, że lider laburzystów z trybun oglądał półfinałowy mecze Angielek na Bramall Lane w Sheffield wraz ze swoją żoną, Victorią. Była minister sportu z ramienia Partii Konserwatywnej Tracey Crouch i przywódca Liberalnych Demokratów, Sir Ed Davey, podobno również poparli pomysł dodatkowego Bank Holiday.

Dodatkowy dzień wolny kosztowałby "zbyt dużo"

Rząd jednak rozwiał te nadzieje - nie będzie dodatkowego wolnego dnia od pracy z okazji wygranej "Lwic" na piłkarskich mistrzostwach Europy kobiet. Urzędujący jeszcze premier Boris Johnson zapewnia, że będzie świętował sukces w związku z wywalczeniem złotego medalu, ale koszt organizacji dnia wolnego od pracy w całym kraju jest po prostu zbyt duży.

