Mieszkasz w Londynie? Sprawdź, co zrobić, by dostać £2,000 za złomowanie samochodu, który nie spełnia standardów ULEZ

Jeśli mieszkasz w Londynie, to możesz ubiegać się nawet o 2000 funtów rekompensaty za złomowanie samochodu.

Fot. Getty

W Londynie uruchomiono nowy program, zachęcający do złomowania samochodów i motocykli, które nie spełniają kryteriów ULEZ. Kierowcy o niskich dochodach lub niepełnosprawni mogą w zamian otrzymać nawet 2 000 funtów. Zobacz, czy spełniasz szczegółowe kryteria.

Jak podaje portal „AutoExpress”, uruchomienie programu skierowanego do kierowców, którzy mają niskie dochody lub są osobami niepełnosprawnymi, kosztowało już 25 milionów funtów. Jednak dzięki niemu, osoby mieszkające w Londynie, posiadające samochody, które nie spełniają kryteriów ULEZ, mogą się teraz ubiegać o wysoką rekompensatę.

Dowiedz się więcej: Czy Twój samochód spełnia standardy ULEZ? Mieszkańcy Londynu buntują się przeciw rozszerzeniu strefy i oskarżają władze o wprowadzenie "ukrytego podatku"

Kierowcy mieszkający w jednej z 32 dzielnic Londynu lub w City of London mogą wnioskować o 2000 funtów rekompensaty za złomowanie samochodu lub o 1000 funtów za złomowanie motocykla. Aby jednak wniosek został rozpatrzony pozytywnie, to zarówno kierowca, jak i jego pojazd muszą spełniać wymagania określone przez Transport for London (TfL) .

Kierowca musi być osobą o niskich dochodach lub osobą niepełnosprawną. Jeśli więc pobierasz któryś z poniższych zasiłków, to spełniasz pierwsze kryterium:

Universal Credit

Income Support

Armed Forces Independence Payment

Industrial Injuries Disablement Benefit

Attendance Allowance

Jobseeker's Allowance

Carer's Allowance

Pension Credit

Child Tax Credit

Personal Independence Payment

Constant Attendance Allowance

Severe Disablement Allowance

Disability Living Allowance

War Pensions Mobility Supplement

Employment and Support Allowance

Working Tax Credit

Housing Benefit.

Z kolei jeśli chodzi o pojazd, który ma być złomowany, to musi on spełniać następujące kryteria, by móc ubiegać się o rekompensatę:

samochód lub motocykl mysi być zarejestrowany w DVLA i przypisany do wnioskodawcy lub do osoby mieszkającej pod tym samym adresem co wnioskodawca

pojazd musi być własnością wnioskodawcy okres dłuższy niż 12 miesięcy licząc od 23 października 2019

samochód lub motocykl musi nie spełniać standardów ULEZ.

Oprócz tego, że wnioskodawca musi uporządkować następujące sprawy: