Czy Twój samochód spełnia standardy ULEZ? Mieszkańcy Londynu buntują się przeciw rozszerzeniu strefy i oskarżają władze o wprowadzenie "ukrytego podatku"

Jak zaktualizować prawo jazdy, aby uniknąć £1,000 kary Przeprowadziliście się niedawno do nowego domu? Wzięliście ślub i któreś z Was zmieniło nazwisko? Jeśli tak, to być może nieświadomie łamiecie prawo, nie aktualizując prawa jazdy. Według "The Sun" miliony...

Fotoradary w UK: Z jaką dokładnością mierzą prędkość Twojego samochodu? Kierowcy boją się, że kamery są zbyt czułe, jednak większość pracowników brytyjskiej drogówki stwierdziła, że radary uaktywniają się tylko wtedy, gdy samochód przekroczy ograniczenie prędkości o 10 proc....

List od Czytelnika: Jak zarejestrować "anglika" w Polsce? Na naszą redakcyjną skrzynkę pocztową trafił list naszego Czytelnika, który zapytał się o możliwość rejestracji brytyjskiego samochodu z kierownicą po prawej stronie w Polsce. Wyjaśniamy, jakie warunki...

Planujesz kupno pierwszej nieruchomości w UK? Koniecznie przeczytaj Oszczędzasz pieniądze na depozyt? Z kontami Help to Buy ISA możesz uzyskać £3000 rządowej dopłaty i zarobić nawet do 2,27% w nieopodatkowanych odsetkach.

Brytyjscy kierowcy wydają rocznie ponad 4 MILIARDY funtów na uszkodzenia z powodu dziur na drogach Kierowcy w Wielkiej Brytanii wydają rocznie 4,09 mld funtów na naprawy uszkodzeń swoich samochodów spowodowane złym stanem brytyjskich dróg, jak wynika z najnowszych badań. 56 proc. kierowców twierdzi,...

Obalamy mit - Polak na Wyspach jeździ ostrożnie Gdy w kwietniu 2004 roku 24-letni Mariusz Adamski wjechał volkswagenem pod prąd na autostradę w okolicach lotniska Luton, brytyjskie tabloidy najbardziej chciały dowiedzieć się, czy był on trzeźwy.

Jak zaktualizować prawo jazdy, aby uniknąć £1,000 kary Przeprowadziliście się niedawno do nowego domu? Wzięliście ślub i któreś z Was zmieniło nazwisko? Jeśli tak, to być może nieświadomie łamiecie prawo, nie aktualizując prawa jazdy. Według "The Sun" miliony...

W Wielkiej Brytanii drastycznie wzrastają koszty ubezpieczenia samochodu! Przeciętny koszt ubezpieczenia samochodu w Wielkiej Brytanii wynosi 827 funtów i jest to o 23 proc. więcej niż na początku 2016 roku.

Najważniejsze czynności po wypadku Okres bezpośrednio po wypadku może się okazać krytyczny w kategorii sukcesu lub porażki jakiegokolwiek przyszłego roszczenia. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby nie przekreślać jakiegokolwiek przyszłego...