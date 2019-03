Nawet £100 mandatu za głośne słuchanie muzyki podczas jazdy samochodem!

John Bercow pełniący funkcję spikera Izby Gmin zablokował głosowanie nad umową brexitową Theresy May – wcześniej już dwa razy odrzuconą przez parlamentarzystów. Warunkiem koniecznym do poddania pod kolejne...

Przyłapani! Dwójka policjantów Met Police zostało nagranych, jak bawią się na placu zabawa dla dzieci. Nie było by w tym nic złego, bo w każdym z nas siedzi duże dziecko, gdyby nie fakt, że robili to na...

Nowoczesne samochody spełniają coraz bardziej wyśrubowane normy emisji spalin. Dzięki temu w naszych miastach jest czyściej, a my w ramach podatku od CO2 płacimy mniej. Wszyscy zadowoleni? Nie do końca,...

Chcesz wrócić do Polski z „anglikiem”? Zobacz, jak musisz zmodyfikować auto z kierownicą po prawej stronie

Polacy, którzy decydują się na powrót do kraju i zakupili w Wielkiej Brytanii samochód dostosowany do ruchu lewostronnego, muszą poddać go pewnym modyfikacjom, jeśli chcą go użytkować na polskich drogach.