Nawet 150 byłych brytyjskich spadochroniarzy, którzy walczyli w Afganistanie, może być teraz w drodze na Ukrainę. Chcą walczyć, mimo zakazu

Fot. Getty

Brytyjscy żołnierze mają oficjalny zakaz wyjazdu do Ukrainy w celu podjęcia walki z Rosjanami. Mimo to, jak szacują eksperci, w drodze na Ukrainę może być już nawet 150 byłych brytyjskich spadochroniarzy, którzy walczyli w Afganistanie.

Oficjalnie rzecz biorąc brytyjscy żołnierze mają zakaz wyjazdu do Ukrainy i wstępowania w szeregi oddziałów walczących z rosyjskim najeźdźcą. Jednak podejrzewa się, że niektórzy byli żołnierze będą chcieli jak najszybciej pojawić się w strefie wojny i wspomóc Ukraińców w walce z siłami Putina. W drodze na Ukrainę może być nawet 150 byłych brytyjskich spadochroniarzy, którzy służyli niegdyś w Afganistanie.

Stanowisko rządu UK ws. wojny w Ukrainie i udziału wojsk brytyjskich

Ciekawe jest jednak, że poszczególni ministrowie rządu Borisa Johnsona wydają się mieć w tym temacie odmienne zdanie. W pewne osłupienie wprawiła część rządu minister spraw zagranicznych Liz Truss, która w jednym z niedzielnych, porannych programów telewizyjnych powiedziała, że poprze obywateli brytyjskich, którzy zdecydują się walczyć u boku sił ukraińskich przeciwko rosyjskiej inwazji. Jej komentarze są jednak sprzeczne z oficjalnymi zaleceniami rządu dotyczącymi podróży na Ukrainę, a minister obrony Ben Wallace i rzecznik Downing Street jednoznacznie zaprzeczyli stanowisku wyrażonemu przez Liz Truss.

Ilu Brytyjczyków chce walczyć u boku żołnierzy ukraińskich?

Okazuje się, że na wezwanie prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, by obcokrajowcy wstępowali do legionu cudzoziemskiego, pozytywnie odpowiedziało przynajmniej kilkuset żołnierzy z Wielkiej Brytanii. Dowódcy co prawda apelują do byłych żołnierzy, by nie wstępowali w szeregi ukraińskiego wojska, ale, jak mówią, nie mają narzędzi, żeby ich od tego odwieść. Inaczej, niż w przypadku żołnierzy wojsk pełnoetatowych i rezerwistów, którzy mają surowy zakaz wyjazdu na teren Ukrainy i włączenia się w konflikt.