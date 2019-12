Nastolatkowie w UK to jedni z NAJNIESZCZĘŚLIWSZYCH nastolatków na świecie. Tylko 52 proc. z nich jest zadowolonych z życia

Fot. Getty

To nie jest dobry tydzień dla brytyjskich nastolatków - nie dość, że nie wypadli oni najlepiej w ogólnoświatowym badaniu edukacyjnym PISA, to jeszcze okazuje się, że są jednymi z najbardziej nieszczęśliwych młodych ludzi na świecie. Tylko 52 proc. ankietowanych nastolatków w UK uważa się za zadowolonych z życia.

Z danych opublikowanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wynika, że brytyjscy nastolatkowie są jednymi z najnieszczęśliwszych nastolatków na świecie. Zaledwie 52 proc. z nich uważa się za zadowolonych z życia, czyli niewiele, jeśli porównamy ich chociażby do Kolumbijczyków (72,9 proc. szczęśliwych), Estończyków 69,8 proc. szczęśliwych) czy Amerykanów (60,7 proc. szczęśliwych). A doprecyzujmy, że za szczęśliwych badacze uznawali każdego nastolatka, który poziom swojej satysfakcji życiowej ocenił na przynajmniej 7 w 10-punktowej skali.

Aż 3,6 proc. nastolatków w Wielkiej Brytanii uważa się za „zupełnie niezadowolonych z życia”, którzy poziom swojego szczęścia oceniają na 0 w 10-punktowej skali. To wynik drugi od końca wśród krajów OECD, który przebili tylko nastolatkowie z Turcji (aż 8,2 proc. tureckich 15-latków uważa się za bardzo nieszczęśliwych). Z kolei aż d 8,7 proc. brytyjskich nastolatków przyznało, że są ciągle smutni - to wynik powyżej średniej OECD, która wyniosła w tym względzie 6,5 proc., ale lepszy niż wynik w USA (11 proc.) i w Japonii (11,3 proc.). Jeśli zaś chodzi o bycie „zawsze szczęśliwym”, to przyznało się do tego 35,1 proc. ankietowanych nastolatków w UK (nieco mniej, niż wynosi średnia w krajach OECD – 41 proc.).

Niestety, wśród 14 000 nastolatków z ponad 500 szkół w UK, aż 27 proc. przyznało, że pada ofiarą znęcania się przez innych uczniów przynajmniej kilka razy w miesiącu. To znacznie więcej niż wynosi średnia w krajach OECD (22,7 proc.), ale też znacznie mniej niż na przykład na Łotwie, gdzie bycie regularnie nękanym zgłosiło 35,5 proc. 15-latków.



