Nalot na dom Nicoli Sturgeon - szkocka policja dokonała aresztowania jej męża [wideo]

W dniu wczorajszym Police Scotland dokonała naloty na dom byłe szkockiej premier i siedzibę SNP. W wyniku działań służb mąż Nicoli Sturgeon, Peter Murrell, został aresztowany, a następnie przesłuchany i zwolniony. Nie postawiono mu (jeszcze?) żadnych zarzutów. Działania te są efektem śledztwa w sprawie nieprawidłowości w finansach Szkockiej Partii Narodowej.

Funkcjonariusze szkockiej policji pojawili się zarówno w domu Murrella i pani Sturgeon w Glasgow, jak i w siedzibie SNP w Edynburgu. Jak podaje BBC, podczas nalotu, który rozpoczął się około godziny 07:35 w dniu 5 marca 2023 roku, była szkocka premiera przebywała w środku domu. Policyjna operacja trwała około do godziny 10. Do tego czasu przed nieruchomością postawiono specjalny namiot, a obszar, gdzie policjanci wykonywali swoje czynności, został otoczony kordonem.







Co było powodem nalotu na dom byłej premier Szkocji?

Nad przebiegiem operacji czuwało około 10 policjantów, przed domem zaparkowały trzy radiowozy. Funkcjonariusze przeszukali małą szopę i schowek w ogrodzie na tyłach. Jak ustalili dziennikarze BBC część przedmiotów (dowodów?) znalezionych w domu, zostało zabezpieczonych i przetransportowanych. W tym samym czasie, gdy trwał nalot na dom byłej szefowej szkockiego rządu, podobne działania były prowadzone przed siedzibą SNP. Przed budynkiem zaparkowało co najmniej sześć oznakowanych pojazdów policyjnych, a funkcjonariusze niosący zielone skrzynie i inny sprzęt wchodzili do środka.

W sieci pojawiło się wiele relacji wideo z tej operacji i sami możecie zobaczyć, jak to wyglądało. Poniżej prezentujemy jedno z nagrań:

Policja zwolniła Peter Murrell bez stawiania mu zarzutów

Były dyrektor naczelny SNP, Peter Murrell, został ostatecznie zwolniony przez policję i nie postawiony mu żadnych zarzutów. Niemniej, dochodzenie w sprawie finansów partii trwa nadal, więc całkiem możliwie, że wkrótce się pojawią dalsze doniesienia w tej sprawie. Polityk został przesłuchany, a jego zwolnienie nastąpiło krótko przed godziną 19 „Funkcjonariusze przeprowadzili dziś również przeszukania w wielu adresach w ramach śledztwa” – dodano w oficjalnym oświadczeniu wydanym przez Police Scotland. „Raport zostanie przesłany do Crown Office oraz Procurator Fiscal Service”.

Sturgeon powiedziała, że „nie wiedziała wcześniej” o planach szkockiej policji. Siły poinformowały, że śledztwo jest w toku. Murrell zrezygnował ze stanowiska dyrektora naczelnego SNP w zeszłym miesiącu, po zajmowaniu tego stanowiska od 1999 roku. Od 2010 roku jest żonaty z panią Sturgeon.

Do sprawy odniósł się obecny szef szkockiego rządu

Do sprawy odniósł się Humza Yousaf, który niedawno został pierwszym ministrem Szkocji. Przyznał, że był to „trudny dzień” dla SNP. „Oczywiście nie mogę komentować trwającego dochodzenia policyjnego, ale mogę zapewnić, że partia będzie w pełni współpracowała w dochodzeniu i nadal będzie to robić”. Oprócz tego Yousaf zapewnił, że w strukturach SNP zostanie przeprowadzony niezależny przegląd związany z przejrzystością i mechanizmem zarządzania finansami.

Jak nietrudno się domyślić, już ruszyła karuzela spekulacji dotyczących prawdziwych powodów rezygnacji Nicoli Sturgeon. Przypomnijmy, w połowie lutego 2023 ówczesna premier zapowiedziała odejście ze swojego stanowiska. Dość mętnie tłumaczyła powody takiej decyzji. Mówił, iż po prostu „nadszedł czas”, aby ustąpiła ze stanowiska, dodając, że jest to „właściwe dla mnie, dla mojej partii i dla kraju”. W perspektywie wczorajszych wydarzeń ta rezygncja zyskała (być może!) głębszy podtekst...

Czego dotyczy dochodzenie prowadzone w sprawie finansów SNP?

Przypomnijmy, formalne dochodzenie w sprawie finansów SNP rozpoczęło się w lipcu 2021 roku, gdy Police Scotland otrzymała dochodzenie w sprawie wydatkowania darowizn otrzymanych przez SNP. Pojawiły się pytania o fundusze przekazane partii do wykorzystania w nowej kampanii referendalnej w sprawie niepodległości. Skargi złożyło siedem osób, a po działaniach prokuratury postanowiono wszcząć śledztwo. Komentując sprawę ówczesna liderka SNP i premier Szkocji Nicola Sturgeon podkreślała, że „nie martwi się” o finanse partii i zaznaczała, iż „każdy grosz” z gotówki zebranej w internetowych kampaniach crowdfundingowych zostanie wydany na walkę o niepodległość.

