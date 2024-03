Praca i finanse Największy wzrost czynszów w UK od 2015 roku

ONS podało, że mamy do czynienia z największym wzrostem czynszów w UK w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia tego typu statystyk w 2015 roku.

W ciągu 12 miesięcy (licząc do lutego tego roku) średni koszt wynajmu w Wielkiej Brytanii wzrósł o 9 proc., co stanowi najwyższy wzrost od 2015 roku. Jak podało Office for National Statistics (ONS), ceny wzrosły we wszystkich częściach kraju.

Wzrost czynszów w UK

Największy wzrost czynszów odnotowali mieszkańcy Londynu, tam cena wynajmu poszybowała w górę aż o 10,6 proc. To podniosło średni miesięczny czynsz w stolicy do 2035 funtów.

Rzecznik rządu powiedział, że Renters (Reform) Bill, czyli ustawa o najemcach zapewni zarówno najemcom jak i właścicielom „bardziej sprawiedliwe warunki”.

Według danych ONS średnie podwyżki czynszów wynoszą od 8,8 proc. w Anglii do 10,9 proc. w Szkocji i 9 proc. w Walii. Oznacza to, że najemcy w każdym z tych regionów kraju zapłacili więcej odpowiednio o 104, 93 i 60 funtów miesięcznie.

Przeczytaj też:

Wzrost prywatnych czynszów w Szkocji – od kwietnia 2024 podwyżki od 30 do nawet 60%? Breaking News

Nie zaktualizowano jeszcze danych w tym temacie dla Irlandii Północnej. Jednak w poprzednim roku ONS odnotowało wzrost o 9,3 proc. w ciągu 12 miesięcy kończących się w grudniu 2023 roku.

W Anglii, ale poza Londynem, miastem, w którym wynajem był najdroższy, był Bristol. Tam wysokość czynszu plasuje się na poziomie 1734 funtów miesięcznie.

Ceny domów spadły

Mimo że odnotowujemy w Wielkiej Brytanii wzrost kosztów wynajmu, to średnie ceny domów w kraju spadły o 0,6 proc. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających styczeń. Warto jednak zaznaczyć, że był to wolniejszy spadek niż ten odnotowany miesiąc wcześniej, który wynosił 2,2 proc.

Odkąd w 2015 roku ONS zaczęło gromadzić dane na temat wysokości czynszów w Wielkiej Brytanii, koszt wynajmu rósł. Jednak najgwałtowniejszy wzrost odnotowano w 2022 roku. Właściciele podwyższali ceny ze względu na wyższe koszty utrzymania nieruchomości.

Przeczytaj też:

Brytyjskie domy “marnują” najwięcej energii w Europie – jak można to zmienić? Breaking News

Ale nie tylko… Jak wykazała ankieta przeprowadzona pod koniec ubiegłego roku, w której wzięło udział prawie 1000 właścicieli nieruchomości – ponad połowa (59 proc.) powiedziała, że stara się „dopasować czynsze do stawek na rynku lokalnym”.

Jak powiedział Ben Beadle z National Residential Landlords Association (Krajowego Stowarzyszenia Właścicieli Mieszkań), podwyżki czynszów są wynikiem „chronicznego niedoboru nieruchomości zaspokajających popyt”. Według niego im wyższe będą podatki dla właścicieli nieruchomości – tym bardziej czynsze będą rosły, gdyż landlordzi swoje koszty zawsze przenoszą na najemców.

Z kolei rzecznik Department for Lavelling Up, Housing and Communities (Departamentu ds. Wyrównania Poziomu Mieszkalnictwa i Społeczności) powiedział:

– Najnowsze dane pokazują, że wielkość prywatnego sektora wynajmu podwoiła się od 2004 roku osiągając szczyt w 2016 roku. I od tego czasu utrzymuje się na mniej więcej tym samym poziomie.