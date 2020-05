Największa rodzina w UK ujawniła, czy planują 23. dziecko. Odpowiedź jest… zaskakująca [wideo]

Słynna matka 22 dzieci, Sue Radford ujawniła na swoim kanale na YouTube, czy ma jeszcze w planach kolejne dziecko. Największa rodzina w UK słynie w Wielkiej Brytanii z tego, że świetnie sobie radzi mimo tak dużego potomstwa.

Parę tygodni temu rodzina Radfordów powiększyła się o 22. już dziecko, Heidie Rose. Ciesząca się niezwykłą popularnością na YouTube słynna rodzina w UK została zasypana pytaniami dotyczącymi dalszych planów dotyczących potomstwa.

Czy największa rodzina w UK planuje kolejne dziecko?

We wtorek rodzina Radfordów postanowiła przeprowadzić relację na żywo dla swoich fanów na YouTube, którzy byli ciekawi, czy planują kolejnego potomka. Matka 22 dzieci powiedziała:

- Jest to najczęściej zadawane nam pytanie. Każde inne pytanie brzmi: „Czy będziecie mieć kolejne dziecko?” Odpowiedź brzmi nie. Żadnych więcej dzieci. Jesteśmy spełnieni w 100 proc.

Małżonek Sue, Noel dodał także: „Koniec, koniec, koniec”. Jednak po ostatnim 21. dziecku Radfordowie mówili podobnie, dlatego wiele może się jeszcze zmienić. Co ciekawe poinformowano także, że Radfordowie wystąpią w nowym show telewizyjnym.

Po raz pierwszy rodzina Radfordów pojawiła się w Channel 4 w dokumencie w 2012 roku. Jednak teraz potwierdzili, że nowy program z nimi, który pojawi się pod koniec tego lub na początku przyszłego roku, nie będzie już w Channel 4.

- Tym razem będzie to cykl, trzyczęściowy. Zaczęliśmy nagrywanie, ale wszystko zostało sfilmowane przez nas. Wysłali duże kamery, statywy, a wszystkie wywiady zostały nagrane przez Zoom. Ja nagrałem trochę, Luke nagrał trochę, dlatego wydaje mi się, że, jak zobaczycie to w telewizji, na pewno zauważycie, że nie zostało to zrobione profesjonalnie. (…) Zawsze mówiliśmy, że, jeśli dzieci nie będą miały z tego frajdy, wtedy kończymy. Do tej pory mają z tego frajdę, ale, gdy nie chcą się angażować, nie naciskamy ich – powiedział Noel.

Radfordowie, którzy mieszkają w domu z dziesięcioma sypialniami i prowadzą własną piekarnię, są największą rodziną w UK. Ostatnie – 22. ich dziecko przyszło na świat parę tygodni temu.