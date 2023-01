Najstarszy kierowca ciężarówki w UK ma 90 lat i nie zamierza iść na emeryturę. Rachunki trzeba płacić...

Najstarszy (prawdopodobnie!) kierowca ciężarówki w Wielkiej Brytanii ma 90 lat i wcale nie zamierza przechodzić na emeryturę. Jak zaznacza mieszkający w Sheffield Brian Wilson, rachunki same się przecież nie zapłacą...

90-letni Brian Wilson przepracował „za kółkiem” aż 70 lat, jeżdżąc po brytyjskich drogach i wiele wskazuje na to, że jest najstarszym kierowcą ciężarówki pracującym w Zjednoczonym Królestwie. W marcu 2023 roku senior skończy 91 lat, ale jak zapowiada, wcale nie zamierza przechodzić na emeryturę. W związku z tym, że jest kierowcą zawodowym, podobnie jak jego ciężarówka, którą prowadzi, Wilson musi co roku przechodzić „przegląd”, a konkretnie badania lekarskie weryfikujące jego umiejętności prowadzenia pojazdu i to, czy na drodze nie stwarza zagrożenia dla innych. Jak czytamy na łamach BBC, ostatnie badanie potwierdziły, że mężczyzna cieszy się dobrym zdrowiem i może kontynuować pracę.





Kierowca relacjonował, że jego lekarz GP był z niego bardzo „zadowolony”.

90-letni kierowca ciężarówki nadal nie przeszedł na emeryturę

„Mimo że jestem już w podeszłym wieku, nadal czuję się wystarczająco sprawny, aby pracować za kierownicą” - komentował Wilson, cytowany przez brytyjski portal „The Telegraph”.

Z kolei w rozmowie z dziennikarzem BBC zapowiedział, że w grudniu planuje się zastanowić, kiedy będzie mógł wreszcie zaciągnąć hamulec ręczny w swojej niezwykłej karierze. „Zobaczymy, jak się wtedy będę czuł. W tej chwili jednak czuję się dobrze [...]” - zaznaczał.

Plany na emeryturę? Jak najbardziej! Wilson przyznał, że planuje wyjazd do Tajlandii. „Ja i żona chcielibyśmy w końcu spędzić tam trochę czasu” – zaznaczał. „Mamy tam syna. Niestety, z powodu Covid, nie byliśmy ostatnio w stanie tam przyjechać, aby się z nim spotkać”. Co ciekawe jego żona, 89-letnia Mavis, namawia go do dalszej pracy.

Dlaczego nie zamierza dać sobie spokoju z pracą?

„Mówi mi, żebym nadal pracował, dopóki wciąż czuję się wystarczająco sprawny. Plus z powodu wszystkich rachunków za gaz i prąd idących w górę muszę kontynuować pracę” - komentował. Dodajmy również, że Brian poznał swoją przyszłą żonę, gdy miał zaledwie 15 lat.

Mężczyzna z Sheffield jest właścicielem firmy transportowej swojego zmarłego ojca, E. Wilson & Son, od czasu do czasu realizuje zlecenia dla Ember Transport. Menedżer Matthew Hibberb podziwia sprawność Wilsona, dodając przy tym, że wątpi, czy kiedykolwiek przejdzie na emeryturę.

„W każdy czwartek wstaję o czwartej, gotowy do wyjścia z domu kwadrans po piątej”

Jego kariera zaczynała się w latach powojennych, od prowadzenia amerykańskich transporterów opancerzonych w Niemczech wraz z Royal Horse Guards, w ramach służby wojskowej. Pierwszy szlify za kierownicą zdobywał pod okiem swojego wujka. W 1953 roku Brian Wilson zaczął jeździć po brytyjskich drogach, jako kierowca ciężarówki. Najpierw przewoził benzynę, ale nie trwało to długo. Później rozpoczął pracę w firmie przewozowej swojego ojca, a gdy jego rodzic zmarł, to przejął rodzinny interes. Obecnie zajmuje się głównie transportem części stalowych.

„Przeważnie jeżdżę do Midlands” — mówił. „W każdy czwartek wstaję o czwartej, gotowy do wyjścia z domu kwadrans po piątej”.

Jak wynika z relacji na łamach BBC, Wilson w swojej pracy nie korzysta z nawigacji satelitarnej, GPS`u czy choćby atlasów drogowych. Jeździ już tak długo, że zapamiętał układ krajowej sieci dróg. Przyznał, że przez ostatnie dekady bardzo wiele się zmieniło, szczególnie — ceny paliw na stacjach. Kiedy zaczynał, płaciło się niecałe dwa szylingi za galon oleju napędowego. „Wówczas przepracowałbym tydzień za paliwo warte 40 funtów” - wspominał.

Kierowca z Sheffield w swojej pracy nie korzysta ani z atlasów, ani z GPS`u

Według zapisów obecnych w Księdze Rekordów Guinnessa najstarszym posiadaczem prawa jazdy na samochód ciężarowy płci męskiej pozostaje niejaki Jack Fisher z Wielkiej Brytanii. Jak czytamy w relacji BBC w styczniu 2021 roku miał 88 lat. Wszystko więc wskazuje na to, że Wilson jest od niego starszy i spokojnie mógłby zająć jego miejsce w annałach Guinnessa. Zaznaczono, iż już od dawna jest zachęcany, aby się zgłosić z dowodami. Kierowca z Sheffield nie ma jednak takiego zamiaru. Nie ma czasu, bo robota na niego czeka...

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Mniej, niż 70% osób zdało test „Life in the UK” w 2022 roku - dlaczego ten test jest taki trudny?

Awaryjne lądowanie na londyńskim lotnisku. Pilotów widziano w maskach tlenowych

Ranking piw 2022. Oto najbardziej cenione piwa na świecie

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!