Najlepsze "zajączkowe" prezenty na Wielkanoc

artykuł sponsorowany

Wielkanoc to czas malowania pisanek, pieczenia mazurków i rodzinnych spotkań. Według tradycji to właśnie wtedy zajączek wędruje z koszyczkiem pełnym prezentów zostawiając drobne upominki i słodycze. Jednak nie tylko czekoladowe podarunki sprawdzą się w roli zajączkowych prezentów - szczególnie kiedy w dobie pandemii COVID-19 święta spędzamy na odległość.

Tradycja wręczania drobnych upominków na Święta Wielkanocne nie jest tak popularna jak obdarowywanie bliskich z okazji Bożego Narodzenia - mimo to, wiele rodzin podczas wspólnego świętowania od lat przekazuje sobie wzajemnie niewielkie zajączkowe prezenty. W tym roku również wiele rodzin będzie spędzało Wielkanoc oddzielnie. W tym trudnym czasie pandemii koronawirusa tym bardziej małe gesty wsparcia najbliższych mają ogromne znaczenie.

Niestety, ze względu na Brexit utrudnione może być również przesyłanie paczek na linii Wielka Brytania - Unia Europejska. Każda, nawet najmniejsza paczka wiąże się z dodatkowymi opłatami i cłem.

Sam zwyczaj obdarowywania "przez zajączka" pochodzi z Niemiec. Według tradycji, zajączek chodzi z koszykiem i zostawia prezenty w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych. Drobne upominki i słodycze zostawia wówczas w specjalnie przygotowanych do tego koszyczkach lub ukrywa w ogrodzie. Zazwyczaj podarki trafiają do najmłodszych, którzy zaraz po wielkanocnym śniadaniu zaczynają poszukiwania słodkości w ogrodzie.

Co zamiast czekoladowych wielkanocnych jajek?

W ramach zajączkowych prezentów dla najmłodszych najpopularniejsze są czekoladowe figurki - kurczaczki, zajączki i jajka. Te mogą przybierać przeróżne formy i wielkości - w zależności od pomysłu producenta. Co jeśli jednak chcemy przerwać czekoladową tradycję?

Małe mydełka i świece zapachowe sprawdzają się z każdej okazji - również w roli niewielkich zajączkowych prezentów. Przybrane wielkanocnymi ozdobami, w wiosennych kolorach i o świeżych zapachach - mogą sprawić przyjemność i umilić dzień. Podobnie - uśmiech na twarzy mogą wywołać niewielkie stroiki z żywymi żonkilami. Miłośnikom gotowania do serca przypadną wielkanocne przepiśniki - zeszyty ze specjalnie przeznaczonymi miejscami na wpisanie przepisów kulinarnych. W roli niewielkich podarunków dla nieco starszych, sprawdzą się małe dzbanki z zaparzaczem oraz aromatyczna herbata czy kawa.

Pomysłem na prezent mogą być również porcelanowe czy drewniane wielkanocne figurki. Praktyczniejszą ozdobą może okazać się niewielka figurka zajączka - skarbonka. To również dobre miejsce na ukrycie gotówkowego dodatku do prezentu i przypomnienie najmłodszym, że warto oszczędzać.

Co jeśli bliscy mieszkają zbyt daleko?

Niestety, tak jak rok temu rodziny nie mogły spotkać się przy wspólnym stole - tak i w tym roku wielu z nas będzie świętowało Wielkanoc na odległość. COVID-19 sprawił, że po raz kolejny spotkania rodzinne i podróże będą niemożliwe. W tych trudnych momentach, tym bardziej ważne są drobne gesty - małe podarki, wiadomości i video rozmowy.



Ponadto - ostatnimi czasy nie tylko pandemia koronawirusa stanęła na przeszkodzie zajączkowym prezentom, ale i dodatkowe opłaty związane z wysyłaniem paczek na linii Wielka Brytania - Polska. Brexit sprawił, że przesyłanie nawet najdrobniejszych upominków stało się kłopotliwe i zwyczajnie - nieopłacalne.Ze względu na to, że Wielka Brytania nie jest już członkiem Unii Europejskiej wraz z przesyłaniem paczek pojawiły się dodatkowe opłaty celne. Gdy problematyczne staje się wysłanie bliskim zajączkowej skarbonki - to z łatwością można sprawić im pieniężną niespodziankę - a to dzięki przelewom ze Skrill Money Transfer.

Skrill Money Transfer jest członkiem PaySafe Group - grupy, która istnieje na rynku od 20 lat oraz jest regulowana przez FCA (Urząd Nadzoru Finansowego). PaySafe to gwarant bezpieczeństwa i jakości usługi - współpracuje z wszystkimi bankami w Polsce umożliwiając swoim klientom wpłacanie środków bezpośrednio na konto bankowe. Skrill Money Transfer to również setki tysięcy zadowolonych klientów - usługa przesyłek pieniężnych ma doskonałą opinię na portalu Trustpilot - portalu z recenzjami klientów.

Dzięki Skrill Money Transfer zajączkowy prezent może przybrać postać międzynarodowego przelewu po bardzo korzystnym kursie wymianie walut. Niezależnie od tego czy przesyłamy pieniądze do Unii Europejskiej czy z Unii Europejskiej - transakcje przebiegają szybko i bezpiecznie. Przy transakcji Skrill nie musimy martwić się o cła, podatki i specjalne dokumenty - a co najważniejsze, nie ryzykujemy, że nasz podarunek będzie nietrafiony.

Ponadto - można skorzystać ze Skrill Money Transfer przesyłając gotówkę z Wielkiej Brytanii, ale warto również podsunąć ten pomysł krewnym w Polsce. Być może dziadkowie z Polski zamiast wysyłania problematycznych paczek mogliby również sprawić zajączkowy prezent wnukom na Wyspach przelewając gotówkową niespodziankę. W ten sposób mogą uniknąć dodatkowych opłat celnych i taryf, jakie wiążą się z fizycznymi przesyłkami.

Więcej informacji jak szybko i bezpiecznie wysłać gotówkę znajduje się na stronie skrill.com/pl. Skrill Money Transfer dostępne jest również w formie aplikacji na telefon.