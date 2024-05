Najłatwiejszy przepis na sałatkę ziemniaczaną

Styl życia Sałatka ziemniaczna – najłatwiejszy przepis pod słońcem!

Sałatka zieniaczana to szybkie danie, które można łatwo zabrać na grilla czy składkową imprezę. Wystarczą ziemniaki, majonez i kilka dodatków, by mieć idealny dodatek na przyjęcie w domu lub w plenerze. Co więcej składniki na nią są niedrogie, a sałatkę łatwo zrobić w dużych ilościach.

Sałatka ziemniaczana to podstawa każdego polskiego spotkania przy stole. Większość osób zna przepis od swojej mamy lub babci. W każdej rodzinie proporcje czy dodatki są nieco inne.

Dziś gotową sałatkę na grilla z ziemniaków można dostać w wielu marketach, i to nawet na Wyspach. Zwykle jednak smak rozczarowuje tych, którzy są przyzwyczajeni do tradycyjnej polskiej wersji. Podpowiadamy, jak ją zrobić, jakich składników użyć i co dodać, by ta łatwa i szybka sałatka za każdym razem zyskiwała nowe oblicze.

Jakie ziemniaki i ogórki do polskiej sałatki ziemniaczanej?

Większości osób tak postawione pytanie może wydać się śmieszne – w końcu „od zawsze” sałatka wychodziła niezależnie od tego, która odmiana kartofli była jej podstawą. Jednak każdy, kto kupował kiedyś ziemniaki poza granicami Polski, wie, że zagraniczne odmiany mogą zaskoczyć konsystencją i smakiem. Najbezpieczniejsze będą młode ziemniaki takich odmian jak np.:

Heather,

Ratte,

Charlotte,

Anya

lub dostępne czasem w polskich sklepach: Impala, Irga, Lord itp.

Do tradycyjnej sałatki ziemniaczanej dodaje się ogórki kiszone. Ostre korniszony też mogą dać ciekawy efekt. Warto tylko wybrać sprawdzone i spróbować ich wcześniej, by mieć pewność co do smaku.

Przeczytaj też:

Grillowana papryka i cukinia – jak zrobić?

Co do sałatki na grilla: majonez, śmietana, jogurt?

Najpopularniejszy amerykański producent majonezu ma na świecie rzesze sympatyków. Jednak większość Polaków jest przekonana o wyższości polskiego majonezu, a z konkretnymi markami ma osobiste wspomnienia.

Polski majonez da się kupić w wielu brytyjskich sklepach. Jako alternatywę można użyć lokalnego lub zrobić go samemu z jajek, oleju, musztardy i soku z cytryny. Sałatka ziemniaczana z samym majonezem jest dość kaloryczna. Osoby na diecie mogą wybrać jako alternatywę jogurt grecki lub śmietanę. Jednak nawet wtedy warto dodać łyżkę majonezu, by uzyskać charakterystyczny smak i kremową, bogatą konsystencję. W sklepach dostępne są też warianty majonezu bez jajek dla wegan.

Przepis na łatwą sałatkę ziemniaczaną na grilla

Składniki:

0,5 kg ziemniaków

200 g majonezu

średnia cebula

4 ogórki kiszone

1 łyżka musztardy

sól

pieprz

posiekana zielenina: koperek lub natka pietruszki

Jak to się robi?

Obrane, ugotowane ziemniaki kroimy w talarki. Cebulę i ogórki kiszone kroimy w kostkę średniej wielkości. Przygotowujemy sos z majonezu, musztardy, soli i pieprzu. Łączymy go z pozostałymi składnikami sałatki.

Przeczytaj też:

Ja lubić pierogi Breaking News

Alternatywne dodatki do tradycyjnej sałatki ziemniaczanej

Alternatywnymi dodatkami do sałatki ziemniaczanej są: kapary, grzybki w occie, kukurydza, seler naciowy.

Z kolei po dodaniu ugotowanych jajek, groszku i marchewki uzyskamy klasyczną polską sałatkę jarzynową.

Dzięki różnym dodatkom na bazie tego przepisu można zrobić szybko 2-3 różne wersje sałatki na grilla.

do dania można dodać szczyptę curry, szczególnie, jeśli ziemniaki po ugotowaniu są „blade”.

Najlepiej smakuje po odstaniu przez 15-30 min.