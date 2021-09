Najdziwniejsze przedmioty w bagażach lotniczych. TSA ujawnia szokujące zdjęcia i nagrania

Fot. Instagram/@tsa, Canva

Jakie najdziwniejsze przedmioty pasażerowie linii lotniczych potrafią ukryć w swoich bagażach? Agencja Federalnej Administracji Bezpieczeństwa (TSA) ujawnia szokujące znaleziska.

Zapewne każdemu pasażerowi czasem się zdarzy mieć w swoim bagażu przedmiot, który niekoniecznie powinien zostać wniesiony na pokład samolotu. Często też podróżni nie do końca wiedzą, czy na pokład można wnieść takie potencjalnie niebezpieczne rzeczy, jak zapałki, nożyczki do paznokci czy otwieracz do wina…

Zazwyczaj jednak kontrole lotniskowe przebiegają sprawnie, ponieważ mało kto próbuje przewieźć w swoim bagażu przedmioty rzeczywiście kontrowersyjne. Jakie są zatem naprawdę najdziwniejsze znaleziska, odkryte podczas kontroli bezpieczeństwa w bagażach pasażerów?

Najdziwniejsze przedmioty w bagażach pasażerów

Agencja Federalnej Administracji Bezpieczeństwa (TSA) na swoim koncie na Instagramie już od dłuższego czasu dzieli się właśnie takimi smaczkami – odkryciami dziwacznych, kontrowersyjnych, przerażających, a czasem nawet śmieszno-straszych rzeczy, znalezionych w walizkach podróżnych. Poniżej zamieszczamy wybór kilku przedmiotów, których zdjęcia opublikowała TSA. Więcej tego typu znalezisk można znaleźć bezpośrednio na Instagramie TSA.