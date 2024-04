Royal news Katarzyna, księżna Walii – najbardziej lubiany członek rodziny królewskiej

Katarzyna, księżna Walii według badań, jest ulubionym członkiem “royalsów”. Brytyjczycy kochają Kate w zasadzie od samego początku, czyli od momentu, gdy stała się elementem królewskiego dworu. Taktowana, elegancka, wspierająca swojego męża, wzorowa matka, osoba niebudząca w zasadzie żadnych większych kontrowersji — czy właśnie za to cenią ją mieszkańcy Wysp?

Co wiemy o Kate?

Katarzyna, księżna Walii, znana również jako Catherine Elizabeth Middleton, urodziła się 9 stycznia 1982 roku w Reading, w Anglii. Jest najstarszą córką Carole Elizabeth i Michaela Francisa Middletonów. Księżna Katarzyna otrzymała wykształcenie w prywatnych szkołach, a następnie studiowała historię sztuki na Uniwersytecie w St Andrews. To tam poznała swojego przyszłego męża, Williama, księcia Walii.

Para zaręczyła się w listopadzie 2010 roku, a ich ślub odbył się 29 kwietnia 2011 roku w Opactwie Westminsterskim. Po ślubie otrzymali tytuły księcia i księżnej Cambridge. Księżna Katarzyna jest matką trójki dzieci: księcia Georga, księżniczki Charlotty i księcia Luisa. Zajmują oni kolejno drugie, trzecie i czwarte miejsce w linii sukcesji do brytyjskiego tronu.

Od momentu dołączenia do rodziny królewskiej, księżna Katarzyna angażuje się w działalność charytatywną. Skupia się przy tym na kwestiach zdrowia psychicznego, wczesnej edukacji dzieci oraz sztuki. Jest patronką wielu organizacji i fundacji charytatywnych. Po śmierci królowej Elżbiety II w 2022 roku, jej mąż został księciem Walii, a Katarzyna otrzymała tytuł księżnej Walii.

Zwykła księżna?

Brytyjczycy cenią Katarzynę, księżną Walii, z wielu powodów. Jest ona postrzegana jako osoba bardzo “rodzinna”, która zbudowała silne relacje z członkami rodziny królewskiej. Jednocześnie stara się wychowywać swoje dzieci “normalnie” i być zwykłą matką. Oboje z mężem zajmują się dziećmi w znacznie większym stopniu niż poprzednie pokolenia. Pomogła także swojemu szwagrowi, Harry’emu, w trudnych chwilach. Księżna Katarzyna jest również znana z tego, że nigdy nie narzeka publicznie. Zachowuje pozytywny wizerunek jako wzorowa matka, wierna żona i wspierająca synowa.

Jej historia, często opisywana jako bajka o “kopciuszku”. Zwyczajna dziewczyna wyszła za mąż za księcia i została członkiem rodziny królewskiej, to również przyczynia się do jej popularności. Brytyjczycy podziwiają ją za to, że mimo presji i wyzwań związanych z życiem w rodzinie królewskiej, pozostaje silna i oddana swoim obowiązkom.

Księżna Katarzyna jest również ceniona za swoją pracę charytatywną, skupienie na zdrowiu psychicznym, wczesnej edukacji dzieci oraz sztuce. Jej otwartość, wesołość i “przyziemność” sprawiają, że wielu Brytyjczyków uważa ją za “jedną z nas”. Wielu docenia jej wkład w życie publiczne.

Jak wyglądają notowania „royalsów” w UK (i nie tylko!)

Z badań przeprowadzonych w zeszłym roku sympatią cieszą się także książę William (z wynikiem 34%), a trzecie miejsce zajęła księżniczka Anna (wymieniona w 25% ankietach). Niektórzy z najmniej popularnych członków to sam król Karol III (20%), książę Harry (14%), Edward, książę Edynburga (11%) oraz Meghan Markle i przyszła królowa Kamilla (10%). Zamieszany w aferę Epsteina książę Yorku Andrzej zajął ostatnie miejsce w tym badaniu i tylko 4% osób twierdzi, że jest ich ulubionym członkiem rodziny królewskiej. Około 18% ankietowanych stwierdziło, że nie lubi żadnego członka rodziny królewskiej.

Książę i księżna Walii pozostają dwoma najbardziej popularnymi członkami monarchii – 61% twierdzi, że ma przychylną opinię o księciu Williamie i 60% o księżnej Katarzynie.

Kto popularniejszy — Sussexowie czy książę i księżna Walii?

Dodajmy, iż sondaż ten przeprowadzono tuż po wydaniu książki księcia Harry`ego, więc to wydarzenie miało zdecydowanie wpływ na wyniki. Co ciekawe, stracili na tym zarówno William i Kate, jak i Harry i Meghan. Sussexowie stracili odpowiednio 7 punktów procentowych w przypadku księcia i 5 punktów procentowych w przypadku księżnej (w porównaniu do poprzedniego badania z grudnia 2022). Z kolei notowania księcia Walii spadły o 8 punktów procentowych, a księżnej — o siedem.

Warto w tym miejscu przytoczyć także królewskie notowania. Według 49% ankietowanych Karol III wykonuje dobrą robotę jako monarcha brytyjski. 32% stwierdziło, że nie wykonuje ani dobrej, ani złej pracy, 9% stwierdziło, że radzi sobie kiepsko, a 10% pozostało niezdecydowanych w tej kwestii.

A kto jest twoim ulubionym przedstawicielem rodziny królewskiej?

Co ciekawe, analitycy Ipsos zaprezentowali również zupełnie inny punkt widzenia na rodzinę królewską w UK, a mianowicie — perspektywę zza Oceanu. Widzimy po tych wynikach zarówno podobieństwa, jak i różnice w stosunku do Wielkiej Brytanii i tutejszego postrzegania royalsów. Generalnie, jak można było się spodziewać, Amerykanie nie mają tak wyraźnie wyrobionych opinii na temat członków rodziny królewskiej. Mimo to książę i księżna Walii należą do bardziej popularnych członków rodziny królewskiej w Stanach Zjednoczonych. Prawie połowa, bo 47%, jest pozytywnie nastawiona do księżniczki Katarzyny, a 40% do księcia Williama – tylko 15% i 11% ma negatywne zdanie na ich temat.

Istnieją większe różnice w stosunku do Sussexów i do króla. Amerykanie są bardziej pozytywnie niż negatywnie nastawieni do księcia Harry’ego i jego żony. Meghan wzbudza więcej pozytywnych niż negatywnych reakcji (35% do 26%). W przypadku Harry`ego wyniki te rozkładają się następująco – 41% pozytywne, 23% negatywne. Z kolei król Karol III cieszy się niemal równym podziałem pozytywnych i negatywnych opinii w Stanach Zjednoczonych (25% i 24%).