Na jaką pomoc możesz liczyć, gdy utkniesz za granicą z powodu nieprzewidzianej sytuacji na lotnisku?

Fot. Getty

Braki pracowników na lotniskach, a także strajki obsługi naziemnej i załóg licznych linii lotniczych sprawiają, że coraz więcej podróżnych nie może odbyć lotu zgodnie z planem. Na jaką natomiast pomoc możemy liczyć, jeśli nie ze swojej winy utkniemy gdzieś za granicą, bez możliwości szybkiego powrotu do kraju?

Chaos na lotniskach w całej Europie sprawił, że w ostatnim czasie wielu podróżnych utknęło za granicą. Szczególnie dotknięci zostali w tym względzie mieszkańcy UK, którzy mieli zaplanowane loty na stołeczne lotniska Gatwick i Heathrow, liniami British Airways czy EasyJet. Niestety wydaje się, że sytuacja na brytyjskich i innych europejskich lotniskach szybko nie wróci do normy, dlatego warto jest zawczasu poznać swoje prawa na wypadek, gdybyśmy utknęli gdzieś na lotnisku, nie wiedząc, co ze sobą zrobić.

Twój lot został odwołany albo znacznie opóźniony – jakie są twoje prawa?

Jeśli Twój lot do Wielkiej Brytanii – niezależnie od tego, czy brytyjskimi, czy unijnymi liniami lotniczymi, został znacząco opóźniony, to pamiętaj, że masz prawo do otrzymania od przewoźnika jedzenia i picia. Dodatkowo masz prawo do wykonania telefonu, jeśli nie masz możliwości połączenia się z bliskimi indywidualnie, a także do skorzystania z internetu i napisania e-maila. Co więcej, jeśli opóźnienie jest na tyle długie, że pasażerowie muszą zostać w danym miejscu na noc, to są oni uprawnieni, na koszt linii lotniczych, do spędzenia tejże nocy w hotelu (włącznie z transportem). Natomiast to, jak długo samolot musi opóźniony, aby można było ubiegać się o odszkodowanie, zależy od odległości lotu.

Generalnie loty do 1500 km muszą być opóźnione o co najmniej dwie godziny, aby móc się ubiegać o odszkodowanie. Z kolei w przypadku lotów na dystansie 1500 - 3500 km, opóźnienie musi wynieść co najmniej trzy godziny. Wreszcie w przypadku lotów na dystansie powyżej 3500 km, opóźnienie musi wynieść co najmniej cztery godziny.

