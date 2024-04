Zdrowie M&S zawalczy z metanem wytwarzanym przez krowy. Przeznaczy 1 mln funtów

Sieć Marks & Spencer zamierza aktywnie włączyć się w walkę ze zmianami klimatycznymi na Ziemi i zainwestuje 1 mln funtów na ograniczenie metanu wytwarzanego przez krowy. W jaki sposób znany detalista chce zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych o 11 000 ton rocznie?

Krowy wytwarzają ogromne ilości metanu. Marks & Spencer chce z tym walczyć

Nie od dziś wiadomo, że krowy wytwarzają ogromne ilości metanu. Co więcej, krowy są wręcz największym na świecie antropologicznym źródłem metanu, a zatem gazu, który w dużej mierze odpowiedzialny jest za globalne ocieplenie. Sprawa jest dosyć prosta. Krowy dające mleko przyjmują głównie pasze objętościowe, a te w ich przewodzie pokarmowym podlegają procesowi fermentacji powodującej powstawanie metanu oraz innych gazów. Co natomiast ciekawe, ilość wytwarzanego mleka nie jest wprost proporcjonalna do ilości wydzielanego metanu. Gatunki charakteryzujące się większą mlecznością wytwarzają co prawda więcej metanu w ujęciu nominalnym, ale za to produkują mniejszą ilość tego gazu na jednostkę mleka.

Naukowcy z całego świata już od dawna badają mikrobiologiczne i genetyczne czynniki sprzyjające dużej produkcji metanu u krów. Wiadomo już, że w ograniczeniu ilości metanu wydzielanego do atmosfery przez krowy mleczne może pomóc zmiana diety. I właśnie w zmianę diety krów zainwestuje teraz Marks & Spencer.

Sieć liczy na znaczne obniżenie emisji metanu do atmosfery

Marks & Spencer poinformował, że współpracę na rzecz zmiany paszy u krów rozpoczął z 40 dostawcami mleka. Docelowo M&S chciałby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych o 11 000 ton rocznie. – Dużo mówimy o ‘magii M&S’, a kluczowym tego elementem jest nasze zaangażowanie w innowacje. To jest w naszym DNA. Podobnie jak nasza unikalna marka i długoterminowa współpraca z dostawcami. W ten sposób zapewniamy jakość i zaufanie, jakiego oczekują od nas nasi klienci. Przekierowując naszą obsesję na punkcie innowacji w stronę zmian klimatycznych i wykorzystując ducha przedsiębiorczości naszych dostawców, możemy przyspieszyć nasze dążenie do osiągnięcia do 2040 r. statusu firmy neutralnej klimatycznie. We wszystkich naszych operacjach i całym łańcuchu dostaw – tłumaczy CEO Marks & Spencer, Stuart Machin.

