Styl życia Wielkanocny koszyk. Co powinien zawierać i jakie jest znaczenie potraw?

Wielkanoc to dla katolików czas radości i świętowania. Dla wielu, nawet jeśli na codzień nie praktykują zwyczajów religijnych, Wielkanoc jest wyjątkiem. Ważnym elementem tego święta jest święcenie pokarmów w Wielką Sobotę. Co powinno się znaleźć w wielkanocnym koszyczku i jakie znaczenie mają poszczególne potrawy?

Święcenie pokarmów to piękna tradycja, która łączy w sobie religię, kulturę i kulinaria. Dla wielu Polaków jest to tradycja kultywowana niezależnie od wiary. Jest to czas zadumy nad męką i zmartwychwstaniem Chrystusa, a także czas radości i świętowania z najbliższymi. Potrawy w wielkanocnym koszyczku nie są tylko smacznym jedzeniem, ale mają też głęboką symbolikę. Nawiązują do wydarzeń z życia Chrystusa i do wartości chrześcijańskich.

Co wkładamy do koszyczka wielkanocnego?

Koszyk w którym są pokarmy przeznaczone do święcenia nazywa się tradycyjnie święconką. To co w nim się znajduje, zależy od zwyczaju, regionu oraz tradycji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Poniżej prezentujemy najczęściej wkładane do koszyczka pokarmy i inne symbole.

Wkładane najczęściej, niezależnie od regionu Polski:

Chleb – symbol Ciała Chrystusa i podstawowego pokarmu. Powinien być to chleb pszeniczny, najlepiej upieczony w domu.

– symbol Ciała Chrystusa i podstawowego pokarmu. Powinien być to chleb pszeniczny, najlepiej upieczony w domu. Jajko – symbol odradzającego się życia. Jajka są malowane na różne kolory, najczęściej na czerwony, symbolizujący krew Chrystusa.

– symbol odradzającego się życia. Jajka są malowane na różne kolory, najczęściej na czerwony, symbolizujący krew Chrystusa. Sól – symbol oczyszczenia i mądrości.

– symbol oczyszczenia i mądrości. Wędlina – symbol zdrowia, dostatku i płodności. Najczęściej wkładana jest szynka lub kiełbasa.

– symbol zdrowia, dostatku i płodności. Najczęściej wkładana jest szynka lub kiełbasa. Chrzan – symbol goryczy męki Chrystusa.

Dodatkowe:

Ser – symbol przyjaźni i zgody.

– symbol przyjaźni i zgody. Babka wielkanocna – symbol umiejętności gospodyni i doskonałości.

– symbol umiejętności gospodyni i doskonałości. Mazurek – ciasto kruche z bakaliami, symbolizujące bogactwo i szczęście.

– ciasto kruche z bakaliami, symbolizujące bogactwo i szczęście. Baranek – symbol Baranka Bożego, czyli Chrystusa. Może być wykonany z masła, cukru, ciasta lub czekolady.

– symbol Baranka Bożego, czyli Chrystusa. Może być wykonany z masła, cukru, ciasta lub czekolady. Ciasto drożdżowe – symbol hojności i gościnności.

– symbol hojności i gościnności. Owies – symbol siły i zdrowia.

– symbol siły i zdrowia. Bukszpan – symbol wiecznego życia.

– symbol wiecznego życia. Rzeżucha – symbol odradzającego się życia.

Jak przygotować koszyczek wielkanocny

Tradycyjnie koszyczek powinien być wiklinowy i wyścielony białą serwetką. Potrawy należy ułożyć estetycznie i symbolicznie i można przykryć drugą serwetką. Na wierzchu można umieścić baranka, bukszpan lub rzeżuchę. Sam koszyczek może być ozdobiony z zewnątrz baziami lub bukszpanem.

Kiedy zjada się święcone pokarmy?

Koszyki z pokarmem są święcone w kościele w Wielką Sobotę. Poświęcenie jest modlitwą, w której prosimy Boga o błogosławieństwo dla potraw i dla nas samych. Poświęcone potrawy spożywamy w Wielkanocną Niedzielę podczas śniadania. Jest to czas radości i świętowania w gronie rodziny i bliskich.