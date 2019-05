Mocne słowa Brytyjki, która dołączyła do Państwa Islamskiego: To brytyjska szkoła i anty-islamskie ataki rówieśników wepchnęły ją w ręce dżihadystów

Fot. Getty

Była żona bojownika ISIS, która spędziła w tzw. Państwie Islamskim 2 lata i której udało się powrócić na Wyspy, oskarżyła brytyjską szkołę i ksenofobię swoich rówieśników o popchnięcie jej w kierunku radykalizmu. 30-letnia Fatima wyznała, że wśród ludzi należących do ISIS po raz pierwszy poczuła się bezpiecznie i znalazła zrozumienie dla swojej religii oraz kultury.

30-letnia Fatima żałuje swojego wyjazdu do Państwa Islamskiego i cieszy się, że w 2017 r., po dwóch latach spędzonych w Syrii, mogła powrócić do UK. Brytyjka wyznała jednak w wywiadzie dla „Stylist”, że do ISIS dołączyła świadomie, ponieważ to właśnie wśród członków tej organizacji po raz pierwszy zaznała spokoju i bezpieczeństwa, a także zrozumienia dla swojej religii i kultury.

Wcześniej Brytyjka wyznania muzułmańskiego nie czuła się bezpiecznie w Wielkiej Brytanii, ponieważ regularnie doświadczała w niej rasizmu i ksenofobii. Fatima opowiedziała, że jej trauma zaczęła się jeszcze w szkole, gdzie była, z uwagi na noszony hidżab, obiektem ostrych ataków ze strony rówieśników. - Cały czas [dziewczynki] krzyczały, że jestem pakistańską k***ą – opowiedziała 30-latka, wspominając, jak jej koleżanki napadły na nią w wieku 11 lat na placu zabaw i, próbując jej zerwać chustę z głowy, wyrwały jej też sporo włosów. - Mężczyźni zachodzili mnie od tyłu, obmacywali mnie, grozili, że ściągną mi hidżab i drwili, że bez niego byłabym zwykłą dz***ą. Byłam też szturchana i kopana. Nigdy nie czułam się tu bezpiecznie – dodała Fatima, opowiadając z kolei o okresie po opuszczeniu murów szkolnych.

Fatima poślubiła w Londynie członka ISIS i szybko wyjechała z mężem do Syrii. Początkowo popierała ataki na świat zachodni, ponieważ uważała je za uzasadniony odwet. Gdy jednak po dwóch latach spędzonych w Państwie Islamskim dotarło do niej, że ideologia rządząca kalifatem jest do gruntu zła, a także, że na przemoc nie można reagować przemocą, wróciła do UK. Teraz Brytyjka broni innych żon bojowników ISIS, w tym Shamimy Begum, usprawiedliwiając ich postępowanie strachem i głębokim pragnieniem osiągnięcia poczucia bezpieczeństwa. Fatima twierdzi także, że początkowy brak skruchy Shamimy Begum dotyczący jej pobytu w Państwie Islamskim może wynikać ze strachu 19-latki o własne życie.

