Test polskiego jedzenia. Brytyjczycy jedzą polskie słodycze [wideo]

Wielka Brytania na pewno słynie z wielu rzeczy i z wielu rzeczy może być dumna - niemniej, kuchnia na Wyspach i generalnie gust kulinarny Brytyjczyków uchodzi za co najmniej kontrowersyjne.

Trzeba przyznać, że to, co możemy znaleźć na mniej lub bardziej tradycyjnych stołach w UK może uchodzić przynajmniej za... oryginalne, żeby ująć to tak delikatnie, jak to tylko możliwe. Widać wyraźnie, że w wyspiarskiej kuchni królują po prostu inne smaki, niż w kuchni śródziemnomorskiej, francuskiej czy choćby polskiej (która swoją drogą również jest dość nietypowa w skali europejskiej!).

Podobnie rzecz ma się w przypadku słodyczy, przekąsek i innych "snacks". Maltesers, batoniki "double deckers", Black Jacks i Jelly Babies, czipsy o smaku soli z octem - prawdopodobnie to jedne z najbardziej znanych przysmaków tego typu popularnych na Wyspie. Czy jednak brytyjskie słodycze bardzo różnią się od polskich słodyczy? Sprawdźmy! Oto filmik, w którym mieszkańcy UK sprawdzają co w temacie niezdrowych snack`ów ma do zaoferowania Polska!

Jak bardzo w smaku polska czekolada różni się od angielskiej?

Czy zasmakuje im owocowy "Kubuś"?

Czy zakochają się w smaku Prince Polo?

Czy do gustu przypadną im legendarne draże "Korsarz"?

Czy polubią "Jeżyki"?

Zobaczcie sami:

