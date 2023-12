Właściciel imperium nieruchomości sfilmował moment, w którym – jak twierdzi – przeprowadził eksmisję lokatorów piłą łańcuchową „dla zabawy”. Samuel Leeds udostępnił w sieci film, na którym niszczy piłą łańcuchową drzwi wejściowe, a następnie je kopie, aby „eksmitować lokatorów”.

Niektórzy z komentujących nagranie wideo milionera twierdzą, że cała akcja była przez niego wyreżyserowana tylko po to, aby zwrócić na siebie uwagę.

Samuel Leeds, potentat na rynku nieruchomości udostępnił kontrowersyjny film, na którym – jak sam podaje – przeprowadza eksmisję lokatorów piłą łańcuchową „dla zabawy”. Na byłym Twitterze (obecnie X) mężczyzna udostępnił klip, na którym wycina ogromną dziurę w drzwiach wejściowych jednej ze swoich posiadłości.

Przy klipie napisał: „Tak właśnie się dzieje, gdy przestajesz płacić i odmawiasz opuszczenia mojej posiadłości. Pozwij mnie. Jesteś gościem i nie masz żadnych praw”.

Niektórzy jednak nie dają wiary autentyczności jego nagrania twierdząc, że milioner chciał w ten sposób zwrócić na siebie uwagę. Jeden z komentarzy jest dość dosadny: „Lol, nawet tam nikogo nie ma, chłopak właśnie pociął swoje tanie drzwi, żeby zyskać sławę w Internecie”.

Landlord stwierdził: „Dzisiaj musiałem kogoś eksmitować z mojej posesji za pomocą piły łańcuchowej. Gdyby byli w hotelu i odmówili wymeldowania się, ochrona włamałaby się do środka w ciągu godziny. Mój prawnik zasugerował, żebym wysłał komornika z uprawnieniami, ale stwierdziłem, że fajniej będzie zrobić to samemu”.

Na komentarze nie trzeba było długo czekać. Ktoś napisał: „Dlaczego drzwi są takie słabe? O tak, ponieważ jesteś właścicielem, co oznacza, że ​​jesteś pijawką dla społeczeństwa, które ma absolutne minimum mieszkań”.

Ktoś inny napisał: „Najemcy mają swoje prawa. To nie goście. To ludzie, którzy płacą ci czynsz”.

Leeds dorobił się fortuny dorastając tak naprawdę w posiadłości komunalnej w Walsall w West Midlands. Obecnie milioner zatrudnia osobistą asystentkę, sprzątaczkę i nianię na pełen etat, aby poświęcić cały swój czas na rozbudowę swojego imperium nieruchomości. W jego skład wchodzi także imponujący zamek Ribblesford House.

This is what happens when you stop paying and refuse to leave my property.

Sue me. You’re a guest and have no rights. pic.twitter.com/SKpWQXiave

— Samuel Leeds (@samuel_leeds) December 13, 2023