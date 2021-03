Mieszkańcy UK otrzymają zachęty finansowe do wykonywania ćwiczeń fizycznych? Rząd rozważa alternatywny sposób walki z otyłością

Fot. Getty

Rząd Wielkiej Brytanii podejmuje zdecydowane kroki w celu walki z otyłością na Wyspach. The Department of Health and Social Care przyznał właśnie na ten cel NHS i lokalnym councilom aż £70 mln, natomiast kolejnych £30 mln być może zostanie rozdysponowane wśród otyłych mieszkańców UK jako zachęty finansowe dla wykonywania ćwiczeń fizycznych.

Pandemia koronawirusa pokazała, że osoby otyłe są kilkukrotnie bardziej narażone na ciężki przebieg COVID-19, niż osoby szczupłe. Ale problem otyłości w UK to nie nowość, a epidemia tylko uwypukliła w ostatnim roku jego skalę. Rząd brytyjski postanowił zatem po raz kolejny podjąć zdecydowane kroki dla walki z otyłością wśród mieszkańców Wysp. W tym celu The Department of Health and Social Care przyznał właśnie placówkom NHS i lokalnym councilom aż £70 mln, które mają wesprzeć w walce z nadwagą nawet 700 000 ludzi dorosłych. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ łączna kwota przeznaczona na pomoc mieszkańcom UK w zrzucaniu zbędnych kilogramów wynosi £100 mln i, jak wynika z nieoficjalnych jeszcze informacji, pozostałe £30 mln może zostać rozdysponowane w alternatywny sposób. Jak? Otóż w formie zachęt finansowych, które miałyby nakłonić ludzi dorosłych do wykonywania regularnych ćwiczeń fizycznych.

Boris Johnson osobiście zachęca do odchudzania się

Boris Johnson sam dosyć aktywnie angażuje się w kampanię walki z otyłością na Wyspach, nie ukrywając, że osobiście boryka się z tym problemem. Po przyznaniu £100 mln na działania promujące zdrowy i aktywny tryb życia, Boris Johnson opublikował na Twitterze specjalne przesłanie do swoich rodaków, mobilizując ich do walki o siebie. „Cześć wszystkim. Ja robiłem naprawdę dużo, tak naprawdę to próbowałem wszystkiego, co tylko mogłem, żeby stracić na wadze i żeby czuć się bardziej wysportowanym oraz zdrowszym. To co robiłem, to na przykład jadłem mniej węglowodanów, unikałem czekolady, nie jadałem wieczorami sera cheddar itp. Wstawałem wcześnie, żeby pobiegać. I wiecie, efekt jest taki, że udało mi się stracić trochę na wadze, całkiem sporo, jeśli chodzi o moje standardy. I czuję, że mam znacznie więcej energii, jestem pełen animuszu i całkowicie, całkowicie to polecam. I wiem, że jest wielu ludzi, którzy znajdują się w podobnej do mnie sytuacji i którzy chcą się odchudzić. I z tego też względu postanowiliśmy zainwestować w ten wielki narodowy cel. To jest £100 mln na pomoc ludziom, by mogli dostać się do lekarza pierwszego kontaktu i żeby mogli korzystać z dobrych aplikacji, które pomogą im zrzucić trochę kilogramów” - zaznaczył Johnson.