Mieszkańcy UK ograniczają zakupy z powodu rosnących kosztów życia. W marcu sprzedaż detaliczna ponownie spadła

Fot. Getty

Najnowsze dane pokazują, że sprzedaż detaliczna spadła w Wielkiej Brytanii kolejny miesiąc z rzędu. Eksperci mówią o wyraźnym związku pomiędzy spadkiem sprzedaży detalicznej a gwałtownie rosnącymi na Wyspach kosztami życia.

Z danych The Office for National Statistics (ONS) wynika, że wielkość sprzedaży w

Wielkiej Brytanii spadła w marcu o 1,4 proc. To znacznie więcej, niż w miesiącu poprzednim, w którym odnotowano spadek sprzedaży detalicznej na poziomie 0,5 proc. Wciąż jednak, jak podają eksperci, sprzedaż w marcu tego roku była wyższa o 2,2 proc. w porównaniu do lutego 2020 r., czyli do poziomu sprzed Covid-19.

Retail sales volumes fell 1.4% in March, with the biggest driver coming from ‘non-store retailing’ (including online shops), which fell 7.9%.



However, retail remains 2.2% above its pre-pandemic level https://t.co/q4w0Tx8mQkpic.twitter.com/fyBUF1mnmI — Office for National Statistics (ONS) (@ONS) April 22, 2022

Najbardziej w marcu ucierpiała sprzedaż internetowa, która obniżyła się o 7,9 proc. W lutym internetowa sprzedaż detaliczna spadła o 6,9 proc. ONS poinformowało także o spadku sprzedaży paliwa o 3,8 proc. - tutaj na decyzje kierowców wpływ miały rosnące ceny benzyny i oleju napędowego.

Kondycja gospodarcza Wielkiej Brytanii

Jeśli chodzi o handel detaliczny, to wzrost sprzedaży w wysokości 1,3 proc. odnotowano w sklepach, które nie oferują artykułów spożywczych. Przyczynił się do tego przede wszystkim wzrost sprzedaży o 2,6 proc. w sklepach AGD, w tym w sklepach ogrodniczych i w marketach budowlanych. - Sprzedaż detaliczna spadła w marcu w sposób szczególny, a wzrost kosztów życia uderzył w wydatki konsumentów. Szczególnie mocno ucierpiała sprzedaż w internecie ze względu na niższy poziom tzw. wydatków dobrowolnych. Sprzedaż paliwa również znacznie spadła, a dowody sugerują, że niektórzy ludzie ograniczyli niepotrzebne podróże z uwagi na rekordowo wysokie ceny benzyny. Jednocześnie nadal spadała sprzedaż żywności, już piąty miesiąc z rzędu – podsumował najnowsze dane dyrektor ds. statystyk ekonomicznych ONS, Darren Morgan.