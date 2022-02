Met Office wydał czerwone alerty pogodowe w związku z huraganem Eunice! Ekstremalnie silny wiatr może „zmiatać ludzi z ulic”

Fot. Getty

Met Office wydał kolejny, czerwony alert pogodowy – po tym, jak przed ekstremalnie silnym wiatrem ostrzeżone zostały społeczności zamieszkujące południową Walię i północne wybrzeże Anglii południowo-zachodniej, teraz najwyższy stopień zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi został wydany dla mieszkańców Londynu i Anglii południowo – wschodniej.

Czerwony alert dla mieszkańców południowej Walii i północnego wybrzeża Anglii południowo-zachodniej obowiązuje dziś od godziny 7 rano, natomiast taki sam alert pogodowy dla mieszkańców Londynu i Anglii południowo – wschodniej – dziś od 10 rano. Z prośbą o pozostanie w domach zwrócił się nad ranem do londyńczyków burmistrz Sadiq Khan, a TfL poinformowało, że ze względu na bardzo silne porywy wiatru ograniczona została liczba pociągów. Z kolei National Rail potwierdziła, że w dniu dzisiejszym odwołane zostaną wszelkie usługi świadczone przez Transport for Wales. Mieszkańcom Walii zaleca się, by w ogóle zrezygnowali z podróży, ponieważ „nie będą dostępne żadne usługi alternatywne”. Osoby posiadające bilety z datą 18 lutego będą mogły z nich skorzystać w ciągu najbliższych dni.

A red warning has now been issued for London. #StormEunice will bring damaging winds which pose a risk to life today.



Please stay at home, do not take risks, and do not travel unless absolutely essential. — Mayor of London, Sadiq Khan (@MayorofLondon) February 18, 2022

#StormEunice - As a result of Storm Eunice, there will be no Transport for Wales services today



ℹ️https://t.co/wx8jnzuqGC — National Rail (@nationalrailenq) February 18, 2022

Alerty powodziowe dla 10 regionów

Environment Agency wydała także alerty powodziowe dla 10 regionów:

Epney przy ujściu rzeki Severn

Framilode i Priding przy ujściu rzeki Severn

Frampton, Upper Framilode i Saul przy ujściu rzeki Severn

Hempsted przy rzece Severn

Minsterworth i Stonebench przy rzece Severn

Sandhurst i Maisemore przy rzece Severn

Tidal Severn z Elmore do Rodley

Westbury, Broadoak i Newnham przy ujściu rzeki Severn

Brockweir przy ujściu rzeki Wye

Elmdale, Chepstow przy ujściu rzeki Wye

⚠ #StormEunice is going to bring damaging and disruptive winds for most of the UK today.



See the latest Red Warnings for wind below and be aware of the wider Amber Warning area.



Exposed coastal areas could get gusts in excess of 90mph



Latest https://t.co/QwDLMfRBfspic.twitter.com/uQAeGfB3RK — Met Office (@metoffice) February 18, 2022

Huragan najsilniejszy od 30 lat?

Eksperci ostrzegają, że huragan Eunice, który uderzy dziś w niektóre regiony Anglii i Walii, może być najsilniejszy i najbardziej destrukcyjny od 30 lat. Porywy wiatru sięgające 100 mil na godzinę mogą „zmiatać ludzi z ulic”. Boris Johnson zapowiedział wczoraj, że wojsko jest w gotowości, by nieść pomoc wszystkim poszkodowanym.