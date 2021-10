Met Office straszy pierwszym śniegiem wcześniej niż zwykle. Kiedy mają zacząć się mrozy w UK?

Fot. Getty

Met Office ujawniło dość zaskakującą prognozę pogody na najbliższe tygodnie. Pierwszy śnieg ma pojawić się znacznie wcześniej niż zwykle.

Po dość ciepłym wrześniu, na Wyspach szykuje się prawdziwa rewolucja pogodowa – ostrzegają meteorolodzy. Według najnowszych, dość zaskakujących, przewidywań Met Office, istnieje duża szansa, że pierwszy śnieg spadnie w Wielkiej Brytanii już w ciągu kilku najbliższych tygodni.

Met Office straszy pierwszym śniegiem i mrozem

Synoptycy alarmują, że październik w tym roku może być wyjątkowo chłodnym miesiącem. W Yorkshire termometry w najbliższym czasie mogą spaść do 10 stp. C. Zimne powietrze to jednak nie wszystko. Mimo iż śnieg w październiku należy do zdecydowanej rzadkości, Met Office twierdzi, że pierwszych opadów można spodziewać się jeszcze przed Halloween.

W rozmowie z dziennikiem The Mirror, Greg Dewhurst, meteorolog z Met Office mówił: „Wchodzimy teraz w porę roku, kiedy zmiana warunków staje się naprawdę zauważalna. W październiku, na pewno zrobi się chłodniej. Chociaż śnieg nie jest prognozowany na najbliższy czas, w nadchodzących tygodniach zawsze istnieje realna szansa. Nie jest to niespotykane o tej porze roku. Śnieg pojawił się już w Szkocji i możemy zobaczyć go niebawem w innych częściach UK”.

Z kolei inny meteorolog, Dave King, w porannej prognozie w piątek zapowiedział, że nadchodzą mrozy: „Będzie przejmująco zimno i bardzo mroźno. To zła wiadomość dla ludzi korzystających z gazu i elektryczności, ponieważ rachunki pójdą w górę”.

Nie od dziś wiadomo, że do prognoz pogody - szczególnie tych zaskakujących - lepiej mieć zdrowy dystans i nie panikować zbyt wcześnie. Czy rewelacje Met Office o rychłej zmianie aury na zimową okażą się trafne – tego na razie nie wiadomo, ale z pewnością wszystko rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach.